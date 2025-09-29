Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Video truyền cảm hứng

Sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trong không khí trang nghiêm, hùng tráng. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn người tham gia và hàng triệu lượt theo dõi qua màn hình.



79 đội hình diễu binh tiến qua lễ đài, biểu trưng cho sức mạnh, kỷ luật và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Đây không chỉ là hình ảnh giàu cảm xúc mà còn là tuyên ngôn về tầm vóc, khát vọng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.



Các khoảnh khắc được truyền hình trực tiếp trên VTV, lột tả không khí hào hùng của buổi lễ. Tiếng nhạc hùng tráng đến sắc màu rực rỡ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân.



Nhờ sự đồng lòng của êkíp VTV, những hình ảnh đẹp và truyền cảm hứng nhất về lễ diễu binh được truyền tải trọn vẹn tới người dân cả nước, khơi gợi lòng tự hào và biết ơn thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định niềm tin vững chắc vào tương lai hùng cường của dân tộc.