Lễ cúng trăng Ok Om Bok trong ngôi chùa Khmer ở TP HCM

Các Phật tử xếp hàng chờ nhà sư đút cốm dẹp. Hai tay người nhận sẽ chụm không cho món ăn rơi ra ,cũng như tỏ lòng thành kính. Vị chủ trì buổi lễ sẽ hỏi ước nguyện của mọi người trong tương lai.

"Lễ Ok Om Bok rất quan trọng với người Khmer nên dù bận rộn đến mấy cũng sẽ ghé chùa tham dự, chờ được các sư đút cốm để được ban phước lộc, may mắn", Đào Minh Nhí (17 tuổi), đến từ TP Cần Thơ cho biết.