Lễ cúng trăng Ok Om Bok trong ngôi chùa Khmer ở TP HCM

Dưới sân chùa Chantarangsay, hàng trăm người đứng quanh các vị sư chờ được "đút cốm dẹp" trong lễ Ok Om Bok.
Lễ hội Ok Om Bok được người Khmer tổ chức dịp rằm tháng 9 âm lịch, còn gọi là lễ "đút cốm dẹp". Hoạt động diễn ra trong lúc cúng trăng nên cũng được coi là lễ cúng trăng. Đây là lúc kết thúc vụ mùa, người dân tổ chức lễ để ước nguyện những điều tốt đẹp trước khi nuốt cốm dẹp với sự chứng kiến của người lớn tuổi và thần Mặt Trăng.
Các Phật tử xếp hàng chờ nhà sư đút cốm dẹp. Hai tay người nhận sẽ chụm không cho món ăn rơi ra ,cũng như tỏ lòng thành kính. Vị chủ trì buổi lễ sẽ hỏi ước nguyện của mọi người trong tương lai.
"Lễ Ok Om Bok rất quan trọng với người Khmer nên dù bận rộn đến mấy cũng sẽ ghé chùa tham dự, chờ được các sư đút cốm để được ban phước lộc, may mắn", Đào Minh Nhí (17 tuổi), đến từ TP Cần Thơ cho biết.
Trước đó, nhiều Phật tử cùng nhau ngồi nghe các nhà sư thuyết pháp. Buổi pháp thoại nói về truyền thống lễ hội cúng trăng, thể hiện sự biết ơn trời đất và cầu chúc cho mọi người có sức khỏe, mưa thuận gió hòa, cuộc sống no đủ.
Nhà sư Danh Chí Thật, 21 tuổi, thực hiện nghi thức vảy nước lên những người hành lễ. Nước trong tín ngưỡng Khmer là vật dẫn truyền điều lành, lời chúc phúc, gột rửa điều xấu và đón nhận may mắn, sức khỏe, mùa màng tốt tươi.
Chị Thạch Thị Sao Hoa Ri (quê Cà Mau) cầm theo đèn hoa đăng, thành tâm làm lễ. Hơn 10 năm ở TP HCM, mỗi dịp Ok Om Bok, người phụ nữ 30 tuổi đều ghé chùa Chantarangsay dự lễ.
Trần Thị Tuyết Nhi, 22 tuổi (bìa phải) cùng bạn rước đèn hoa đăng quanh sân chùa. Nữ sinh cho biết thắp hoa đăng là phần hội ý nghĩa trong lễ Ok Om Bok. Mọi năm cô thường cùng gia đình đến chùa thả đèn ở quê Sóc Trăng.
Năm nay, nhà chùa chuẩn bị 2.500 hoa đăng, tượng trưng cho các vị thánh tăng là đệ tử Đức Phật. Thay vì thả xuống sông, mọi người sẽ để lại chùa để giữ vệ sinh môi trường.
Bên trong chánh điện và các gian thờ tượng Phật, người dân thành tâm làm lễ.
Chantarangsay được xây dựng năm 1946, còn được gọi là Candaransi (Ánh Trăng) và là ngôi chùa Khmer đầu tiên ở TP HCM. Chùa có diện tích 4.500 m2, là chốn tu hành của các nhà sư theo trường phái Nam Tông, nơi sinh hoạt văn hóa của đa số bà con dân tộc Khmer Nam Bộ.
Trong năm, chùa tổ chức các ngày lễ lớn theo truyền thống Phật giáo và văn hóa của người dân Khmer như tết Chol Chnam Thmay, lễ Phật đản, lễ Ok Om Bok, lễ Sene Dolta.
Quỳnh Trần