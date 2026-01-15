Lê Công Vinh: 'Việt Nam không ngại đội hình mạnh nhất của Indonesia'

IndonesiaCựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam đánh giá Việt Nam và Indonesia sẽ không khó để giành hai vé vào bán kết tại bảng A ASEAN Cup 2026.

Ngoài Indonesia, Việt Nam đối đầu với Singapore, Campuchia và đội thắng ở trận play-off giữa Timor Leste và Brunei, sau lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Jakarta vào chiều nay 15/1. Lê Công Vinh cũng có mặt tại sự kiện và đánh giá đây là bảng đấu dễ với Việt Nam.

"Bảng đấu thú vị nhưng Việt Nam và Indonesia sẽ vào bán kết", Công Vinh nói. "Singapore và Campuchia tiến bộ nhưng khó cùng đẳng cấp. Đội ở play-off thì không cần tính đến".

Lê Công Vinh có mặt tại lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026 tại Jakarta, Indonesia ngày 15/1/2026. Ảnh: Chụp màn hình

Ở ASEAN Cup 2024, Việt Nam thắng Indonesia 1-0, nhưng đối thủ mang hầu hết cầu thủ U21 do giải không thuộc lịch FIFA days nên các CLB không nhả người. Tuy nhiên, kỳ giải này đã đổi lịch thi đấu từ mùa đông sang sau World Cup 2026, từ ngày 24/7 đến 26/8. Dù vẫn không thuộc FIFA days, Lê Công Vinh hy vọng Indonesia sẽ có những cầu thủ tốt nhất.

"Mong Việt Nam đấu đội hình mạnh nhất của Indonesia. Đó là cuộc chạm trán rất hấp dẫn", cựu tiền đạo sinh năm 1985 cho hay. "Việt Nam đang là đương kim vô địch chắc chắn không ngán đối thủ nào. Với sự gắn kết và ổn định, tôi tin Việt Nam không sợ Indonesia".

Công Vinh sinh năm 1985 tại Quỳnh Lưu (Nghệ An), trưởng thành qua các lứa trẻ Sông Lam Nghệ An rồi được đôn lên đội một của CLB từ năm 2004. Anh sau đó lần lượt khoác áo Hà Nội T&T, Hà Nội và Bình Dương. Xen kẽ đó là hai lần ra nước ngoài thi đấu ngắn hạn theo diện cho mượn ở CLB Leixoes (Bồ Đào Nha) và Consadole Sapporo (Nhật Bản).

Ở cấp đội tuyển Quốc gia, Công Vinh lần đầu được biết đến khi có mặt trong thành phần đội U23 Việt Nam đoạt HC bạc các kỳ SEA Games 2003, 2005. Anh lên tuyển quốc gia từ 2004 và trở thành trụ cột sau đó một năm. Năm 2008, Công Vinh lên tột đỉnh vinh quang khi cùng Việt Nam vô địch AFF Cup, tiền thân của ASEAN Cup, với pha đánh đầu ngược kinh điển giúp hòa Thái Lan 1-1 ở lượt về chung kết để thắng chung cuộc 3-2.

Việt Nam (áo đỏ) thua Indonesia 0-1 tại lượt hai bảng D Asian Cup 2023 trên sân Abdullah bin Khalifa ở Doha, Qatar ngày 19/1/2024. Ảnh: AFC

Trước chiến thắng ở ASEAN Cup 2024, Việt Nam, dưới thời HLV Philippe Troussier, đã thua Indonesia ba trận liền thuộc vòng bảng Asian Cup 2023 (0-1) và vòng loại hai World Cup 2026 – khu vực châu Á (0-1, 0-3). Đây cũng là thời điểm Indonesia có sự phục vụ của các cầu thủ lai gốc Hà Lan.

Indonesia đã triệu tập 17 cầu thủ mang dòng máu lai ở trận gần nhất thua Iraq 0-1 tại vòng loại bốn vào tháng 11/2025. Một số cầu thủ đang thi đấu ở những nền bóng đá hàng đầu châu Âu, nổi bật là thủ môn Emil Audero (Cremonese, Italy), hậu vệ Jay Idzes (Sassuolo, Italy), Kevin Diks (Borussia Monchengladbach, Đức), Calvin Verdonk (Lille, Pháp), tiền vệ Joey Pelupessy (Lommel, Bỉ) hay tiền đạo Ole Romeny (Oxford United, Anh).

Cũng từ ASEAN Cup 2024, đội tuyển xứ vạn đảo đã sa thải HLV Shin Tae-yong (Hàn Quốc), rồi đến Patrick Kluivert (Hà Lan) để bổ nhiệm John Herdman (Anh). Nhà cầm quân 50 tuổi là HLV đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt cả đội tuyển nữ và đội tuyển nam của cùng một quốc gia giành quyền tham dự World Cup, với Canada năm 2015 (nữ) và 2022 (nam).

Thành tích đối đầu của Việt Nam với Indonesia ở các phiên bản ASEAN Cup là thắng 3, hòa 7, thua 3. Tính trên mọi đấu trường, Việt Nam thắng 9, hòa 11 và thua 11 trận. Trước chiến thắng ở vòng bảng ASEAN Cup 2024, Việt Nam thua liền ba trận đều dưới thời HLV Philippe Troussier, lần lượt là 0-1 ở vòng bảng Asian Cup 2023, 0-1 và 0-3 tại vòng loại hai World Cup 2026 – khu vực châu Á.

