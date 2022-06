Lê Chí Thành lĩnh thêm 3 năm tù

Bình ThuậnCựu đại úy Lê Chí Thành bị phạt 3 năm tù vì đăng thông tin sai sự thật về giám thị trại giam Z30D, Thứ trưởng Công an, tòa án.

Ngày 22/6, Lê Chí Thành, 40 tuổi, cựu công an Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai - Bộ Công an, bị TAND huyện Hàm Tân tuyên phạm tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo HĐXX, hành vi của Thành ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, từng có nhiều cống hiến trong ngành, nên tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Bị cáo Thành trong phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 4 tại TAND TP HCM liên quan đến án khác. Ảnh: Ngân Nga

Theo cáo trạng, tháng 7-10/2020, Thành đăng Facebook nhiều video và bài viết có nội dung xuyên tạc sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cơ quan, cá nhân.

Trong video, Thành cho rằng đại tá Lê Bá Thụy - Giám thị Trại giam Z30D, có rất nhiều đất đai, tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng từ nguồn bất minh, đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, tịch thu xung công quỹ. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định, vợ chồng ông Thụy chỉ có căn nhà công vụ ở xã Tân Đức, huyện Hàm Tân và căn còn lại gia đình mua tại phường An Phú, TP Thủ Đức (TP HCM) năm 2014 bằng tiền tích lũy từ tiền lương, chăn nuôi, buôn bán tạp hóa.

Ở video khác, Thành cho rằng một Thứ trưởng Bộ Công an đã lạm quyền, yêu cầu kỷ luật anh ta trái quy định pháp luật. Về vấn đề này, các cơ quan tố tụng xác định, Thành vào ngành công an năm 2003, đến năm 2020 khi công tác tại phân trại số 5 - Trại giam Xuân Lộc, anh ta đã tự ý vắng mặt nhiều ngày nhưng không báo cáo, nên bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân. Thành có khiếu nại, nhưng quyết định kỷ luật vẫn được giữ nguyên vì đã làm đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thành còn đăng bài viết khác không đúng sự thật về ngành công an và công tác xét xử của tòa án.

Xe chở bị cáo Lê Chí Thành đến tòa huyện Hàm Tân, ngày 22/6. Ảnh: Tư Huynh

Tại tòa hôm nay, bị cáo Thành cho rằng quá trình khiếu nại, tố cáo sai phạm tại trại giam Thủ Đức đã không được xử lý thỏa đáng và bị "trù dập" nên mới dùng mạng xã hội để phản ánh.

Tuy nhiên, khi nói lời sau cùng, Thành thừa nhận hành vi của mình là sai và xin tòa xem xét cho hưởng mức án thấp nhất để sớm về với gia đình.

Trước đó, tại TP HCM, Thành đã cản trở CSGT cẩu ôtô vi phạm về trụ sở, bị TAND TP HCM tuyên 2 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Tư Huynh