Lễ cầu an đầu năm tại đình 300 năm tuổi ở Thủ Thiêm

Sau lễ khai tràng, bên trong chánh điện, khoảng 15 thành viên ban quý tế cúng Tế nghĩa từ, tiền hiền, hậu hiền và cầu an. Đội tế lễ là những bậc cao niên sinh ra và lớn lên ở vùng đất An Khánh.
Theo tục truyền, thần được thờ ở đình ông quan Trần Thống Quân Hà Quảng Thống sư, người đã khai hoang lập làng tại vùng đất này. Khi ông mất được dân làng tôn làm Thành Hoàng bổn cảnh.
Xuyên suốt các hoạt động tín ngưỡng, nhiều người dân đến cúng bái, thỉnh lộc trong ngày khai hội.
Quy trình lễ mộc dục đòi hỏi sự tinh tế, bảo vật được đưa xuống một chiếc bàn riêng để lau chùi nhẹ nhàng. Nước để lau phải tinh khiết, hòa cùng hoa tươi, gừng thơm, không sử dụng chất tẩy rửa gây hư hại cổ vật.
5h30 cùng ngày, đội lễ cùng nhiều người dân ra khu mộ cổ Gò Quéo (cách đình khoảng 8 km) - nơi chôn cất Thành Hoàng của vùng đất An Khánh làm lễ cúng. Ban đầu mộ cổ nằm ở cạnh đình nhưng sau đó được di dời và xây dựng lại ở đây.
Lễ cúng diễn ra trong tiếng chiêng trống, đội lễ tuần tự thắp nhang, dâng vật phẩm gồm thịt, trái cây, bánh trái và châm rượu.
Sau khoảng nửa tiếng, nghi lễ kết thúc khi trời vừa hửng sáng để cầu mong thần linh chứng giám, ban điều tốt lành cho bá tánh.
