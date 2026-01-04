Lễ cầu an đầu năm tại đình 300 năm tuổi ở Thủ Thiêm

Đình An Khánh nằm đối diện trung tâm TP HCM (quận 1 cũ), qua sông Sài Gòn. Đây là một trong ba ngôi đình cổ nhất tại vùng đất Thủ Thiêm, xây dựng từ năm 1679 đến 1725 - thời gian chúa Nguyễn cử người khai khẩn, mở rộng vùng đất phương nam.

Năm 2014, đình được di dời và phục dựng gần vị trí cũ với kinh phí hơn 129 tỷ đồng, nhằm bảo tồn giá trị văn hóa, tín ngưỡng và tôn vinh công lao tiền nhân khai phá vùng đất Thủ Thiêm. Công trình hoàn thành tháng 4/2023, rộng hơn 1.200 m2, gần gấp đôi trước đây, được công nhận Di tích lịch sử cấp thành phố đầu năm 2025.