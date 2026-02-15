LĐBĐ Thái Lan sắp xử lý xong khoản nợ lớn

Thái LanLĐBĐ Thái Lan (FAT) dự kiến giải quyết xong khoản nợ lớn liên quan đến bản quyền truyền hình vào tháng 3/2026, tức 11 tháng sau khi thua kiện.

Năm 2016, chủ tịch FAT khi đó Somyot Poompanmoung đơn phương chấm dứt hợp đồng bản quyền truyền hình các giải đấu do FAT tổ chức, với Công ty TNHH Siam Sport. Đến ngày 6/3/2025, Tòa án tối cao Thái Lan ra phán quyết cuối cùng, xử FAT thua kiện. FAT phải bồi thường 360 triệu bath, cộng với lãi suất ngân hàng khoảng 200 triệu baht tính từ khi bị đệ đơn kiện vào ngày 5/2/2016.

Vụ kiện còn có tranh chấp giữa Siam Sport với TrueVisions. Theo đó, Siam Sport phải trả 240 triệu baht cộng với lãi suất.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualphan Lamsam tham dự lễ bốc thăm Giải bóng đá 7 người Madam Cup 2025-2026 ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 13/2/2026. Ảnh: Madam Pang

Ngay sau khi Tòa tuyên án, Chủ tịch FAT đương nhiệm Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã làm việc với ban lãnh đạo Siam Sport và TrueVisions. Các bên đạt được thỏa thuận chỉ cần trả nợ gốc và không tính lãi, vì lợi ích của bóng đá Thái Lan.

FAT sẽ thay Siam Sport trả nợ 240 triệu baht cho TrueVisions. Khoản nợ với Siam Sport giảm xuống còn 120 triệu baht, và đã được thanh toán 105 triệu. FAT cho biết 15 triệu còn lại dự kiến được thanh toán trong tháng 3.

Trong khi đó, TrueVisons là nhà tài trợ lâu năm của FAT. Liên đoàn đã làm việc với công ty để thực hiện kế hoạch thanh toán dài hạn, có thể bao gồm hoàn trả một số quyền lợi tài trợ hoặc tài trợ ngược lại.

FAT cũng vay FIFA 155 triệu baht từ năm 2020 và phải trả thành 10 đợt cho đến năm 2030. Tuy nhiên, FIFA đã áp dụng phương án xử lý là giảm trợ cấp hàng năm của FAT, từ 42 triệu xuống 25 triệu baht mỗi năm.

Khoản nợ từng gây áp lực lớn lên nhiệm kỳ quản lý FAT của Madam Pang. Vị nữ Chủ tịch thậm chí đã bật khóc tại họp báo công bố sự việc vào ngày 11/3/2025.

Sau đó, bà Pang đề xuất một chiến dịch đặc biệt mang tên "người Thái yêu bóng đá Thái Lan" và đã được HĐQT FAT thông qua. Chiến dịch nhằm giúp FAT trả nợ và phát triển bóng đá Thái Lan bền vững. Ba phần gồm bán áo phông có tên chiến dịch, các khoản quyên góp được giảm thuế và các hoạt động gây quỹ cùng khu vực tư nhân, như hòa nhạc, kịch sân khấu hay các trận bóng đá giao hữu.

Tuy nhiên, khoản nợ này không ảnh hưởng đến những nỗ lực duy trì và phát triển nền bóng đá Thái Lan. Quyền phát sóng các giải Thai League đã được bán cho ba bên, với giá trị 2 tỷ baht trong giai đoạn 2025-2026 đến 2028-2029, cùng tùy chọn gia hạn thêm hai mùa. FAT cũng tăng tiền hỗ trợ cho các CLB ở ba hạng đấu và được thanh toán làm bốn đợt. Theo đó, trợ cấp cho CLB thuộc Thai League 1 tăng từ 10 lên 15 triệu baht, Thai League 2 từ 3 lên 4 triệu và Thai League 3 từ 1 lên 1,25 triệu.

Trung Thu (theo Siam Sport)