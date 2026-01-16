LĐBĐ Malaysia tính thay toàn bộ ban chấp hành để tránh bị FIFA đình chỉ

LĐBĐ Malaysia (FAM) đang tìm mọi cách tái cơ cấu để không bị FIFA đình chỉ hoạt động sau vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch.

Ưu tiên hàng đầu của FAM hiện là đảm bảo liên đoàn không bị FIFA áp dụng án đình chỉ. Họ đã kiện FIFA lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) về quyết định treo giò 7 cầu thủ nhập tịch vì cáo buộc làm giả giấy tờ. Nhưng bất chấp phán quyết của Tòa, FIFA vẫn có thể tạm dừng hoạt động FAM.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu. Ảnh: NST

Quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi thừa nhận mối lo về khả năng bóng đá Malaysia bị đình chỉ ở cấp độ liên đoàn. Ông cho biết những phát biểu gần đây của Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Windsor Paul John, cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc.

"Quyết định của CAS, dù thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều", ông Yusoff nói. "Lúc này, chúng tôi quan tâm hơn tới những phát biểu của ông Windsor, và sẽ tập trung giải quyết vấn đề này. Bằng mọi giá chúng tôi phải tránh bị FIFA đình chỉ".

Theo ông Yusoff, kết quả của vụ kháng cáo tại CAS không phải là yếu tố quyết định trong vấn đề này. FIFA có quyền đưa ra các biện pháp kỷ luật hoặc đình chỉ FAM dựa trên đánh giá riêng, bất kể phán quyết của CAS ra sao. FAM bị đình chỉ có thể gây hệ lụy nghiêm trọng cho hệ sinh thái bóng đá Malaysia. Cụ thể, đội tuyển và CLB Malaysia có nguy cơ không được dự các giải quốc tế. Những gói hỗ trợ đào tạo trẻ và bóng đá nữ từ FIFA có thể bị đóng băng.

Vì thế, một phương án được xem xét nhằm ngăn chặn nguy cơ bị đình chỉ là khôi phục và củng cố hệ thống quản trị nội bộ, để lấy lại sự tin tưởng từ FIFA. Theo báo Malaysia NST, biện pháp triệt để nhất là toàn bộ ban chấp hành FAM từ chức, sau đó tổ chức bầu cử mới nhằm tái cơ cấu, tái tổ chức và triển khai các biện pháp khắc phục trong hoạt động điều hành của liên đoàn.

Uy tín của FAM trên trường quốc tế bị ảnh hưởng sau khi FIFA áp dụng các án phạt liên quan đến vụ 7 cầu thủ đội tuyển Malaysia thi đấu mà không đủ tư cách. FIFA đã cáo buộc các cầu thủ này làm giả giấy tờ khai sinh và hồ sơ huyết thống để đủ điều kiện đại diện cho đội tuyển Malaysia.

FIFA đã phạt FAM số tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 430.000 USD). 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (2.500 USD) và bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

Hoàng An (theo NST)