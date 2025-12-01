LĐBĐ Malaysia bị dọa cắt tài trợ vì quản lý kém

MalaysiaBộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) đề nghị LĐBĐ Malaysia (FAM) khẩn trương cải cách nếu muốn giữ được nguồn tài trợ từ Chính phủ và niềm tin từ doanh nghiệp.

Công tác quản lý của FAM đang bị đánh giá yếu kém, nổi bật là án phạt của FIFA liên quan 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ và thiếu minh bạch trong hoạt động tài chính. Ngoài ra, việc các CLB nợ lương cầu thủ và thành tích thiếu ổn định ở các đội tuyển quốc gia cũng cho thấy FAM chưa làm tròn trách nhiệm.

Theo báo New Straits Times, các nhà tài trợ, bao gồm Chính phủ Malaysia, ngày càng cảnh giác với FAM. Trong khi đó, Bộ trưởng KBS Hannah Yeoh coi đó là phản ứng dễ hiểu trong hoạt động tài trợ. "FAM không thể kéo dài tình trạng này thêm nữa", bà Yeoh nói tại một sự kiện ở thủ đô Kuala Lumpur ngày 28/11.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh (trái) trong cuộc họp tại trụ sở ở Putrajaya, Malaysia vào ngày 28/11/2025. Ảnh: Bernama.

Bộ trưởng KBS cho biết Chính phủ không dễ dàng cắt đứt quan hệ với FAM vì sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái bóng đá Malaysia. Tuy nhiên, nếu FAM muốn tiếp tục được hỗ trợ, họ buộc phải thực hiện cải cách.

"Ban lãnh đạo FAM phải thay đổi nếu muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ, tài trợ và bảo trợ từ Chính phủ", Bộ trưởng Yeoh cho hay. "Họ phải tổ chức các cuộc thảo luận về quản trị và đưa ra kế hoạch cải thiện để lấy lại niềm tin từ các nhà tài trợ".

Vị nữ Bộ trưởng khẳng định nội các rất coi trọng việc quản trị minh bạch và liêm chính vì liên quan đến tiền công quỹ. Trước đó, FAM được Chính phủ Malaysia phân bổ 15 triệu ringgit, tức khoảng 96 tỷ đồng, cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027. Mọi khoản chi được giám sát chặt chẽ bởi KBS, Bộ Tài chính, Hội đồng Thể thao Quốc gia và Hội đồng An ninh Quốc gia.

Trước tuyên bố của Bộ trưởng Hannah Yeoh, trang web chính thức của FAM và bảng quảng cáo trong trận đấu chính thức không còn logo của nhà tài trợ lâu năm là Ngân hàng Islam. Động thái này được xem là nỗ lực nhằm bảo vệ danh tiếng, sau khi Ủy ban khiếu nại FIFA giữ nguyên quyết định xử phạt FAM và 7 cầu thủ nhập tịch, đồng thời công bố hồ sơ chi tiết vào ngày 18/11.

FAM tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Họ có 21 ngày để hoàn tất thủ tục, kể từ khi có quyết định chi tiết.

Bộ trưởng KBS nhấn mạnh đến tính cấp bách của sự việc, và nhắc lại việc LĐBĐ châu Á (AFC) đề nghị giải quyết vụ việc chậm nhất đến tháng 3/2026. Đây cũng là thời điểm kết thúc vòng loại cuối Asian Cup 2027, với việc Malaysia làm khách trước Việt Nam ở lượt cuối bảng F vào ngày 31/3.

Ngoài ra, một Ủy ban độc lập tại Malaysia đã được thành lập để điều tra vấn đề nhập tịch, ở FAM và các cơ quan Chính phủ liên quan.

Trung Thu