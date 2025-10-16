LĐBĐ Indonesia bị cho xem thường HLV Kluivert

Liên đoàn bóng đá Indonesia thông báo chấm dứt hợp đồng Patrick Kluivert mà không nhắc tên của HLV người Hà Lan, khiến truyền thông nước này coi là "thiếu tôn trọng".

Trong thông báo đăng trên trang chủ chiều 16/10, PSSI viết: "PSSI và ban huấn luyện đội tuyển Indonesia đã chính thức đồng ý chấm dứt hợp tác sớm thông qua cơ chế đồng thuận".

Tuy nhiên, trong toàn bộ 111 từ của bản tin, cái tên Patrick Kluivert không hề xuất hiện.

Theo BolaSport, đây là chi tiết gây tranh cãi nhất, bởi PSSI từng chào đón Kluivert vào tháng 1/2025 với lời khen là "HLV đẳng cấp châu Âu sẽ đưa Indonesia lên tầm mới".

Thông báo của PSSI trưa 16/10 không nhắc tới tên HLV Kluivert. Ảnh: chụp màn hình

Khi chia tay, họ chỉ dùng cụm từ "ban huấn luyện đội tuyển Indonesia", không nêu cụ thể danh tính của HLV trưởng hay các trợ lý người Hà Lan.

"Thiếu tôn trọng, PSSI không nhắc tên Patrick Kluivert trong thông báo sa thải", bài viết của BolaSport có tiêu đề. Trong bài, báo này tỏ ra thất vọng về cách chia tay lạnh lùng giữa đôi bên.

Kluivert rời ghế HLV trưởng sau khi Indonesia thua cả hai trận tại vòng loại thứ tư World Cup 2026, tỷ số 2-3 trước Arab Saudi và 0-1 trước Iraq. Đội đứng cuối bảng B và chính thức bị loại. Truyền thông trong nước coi đây là nguyên nhân chính khiến hợp đồng bị chấm dứt sớm.

HLV người Hà Lan cũng không phát biểu nhận trách nhiệm sau hai thất bại, và vắng mặt trong các sự kiện truyền thông trước khi rời Arab Saudi. Kluivert cùng nhóm cộng sự người Hà Lan sau đó về thẳng Hà Lan thay vì quay lại Jakarta. Điều này được truyền thông mô tả là "ra đi trong im lặng".

Khi Kluivert được bổ nhiệm, PSSI ca ngợi đội ngũ của Kluivert là ban huấn luyện tốt nhất trong lịch sử đội tuyển Indonesia. Thành viên ban chấp hành PSSI Arya Sinulingga gọi việc ký hợp đồng với Kluivert là một bước ngoặt của bóng đá Indonesia. Tuy nhiên, chỉ sau chín tháng, sự hợp tác này kết thúc trong không khí căng thẳng và thiếu minh bạch.

Sau khi bài đăng trên trang chủ gây tranh cãi, PSSI đăng một bài riêng trên Instagram chính thức, lần này nhắc tên HLV người Hà Lan: "PSSI gửi lời cảm ơn sâu sắc đến HLV Patrick Kluivert và đội ngũ cộng sự vì sự chuyên nghiệp và cam kết trong thời gian qua".

Tuy nhiên, thông báo gốc trên trang chủ vẫn không được chỉnh sửa.

Mối quan hệ giữa PSSI và Kluivert đã bắt đầu rạn nứt khi đội tuyển không đạt thành tích tốt, và nội bộ xuất hiện bất đồng trong kế hoạch phát triển dài hạn. Một số tờ báo như Kompas cho rằng sự khác biệt quan điểm trong chiến lược bóng đá trẻ là yếu tố khiến hợp tác đổ vỡ.

Patrick Kluivert được PSSI bổ nhiệm tháng 1/2025 theo hợp đồng hai năm, thay Shin Tae Yong. Trong chín tháng, ông dẫn dắt Indonesia tám trận, thắng ba, hòa một và thua bốn. Dưới thời ông, đội tuyển lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ tư World Cup, thành tích tốt nhất trong lịch sử bóng đá Indonesia. HLV 49 tuổi phải chia tay đội dù vẫn còn 15 tháng trong hợp đồng.

Hoàng An tổng hợp