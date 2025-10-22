LĐBĐ Hàn Quốc kiện người tung tin giả về HLV Park Hang-seo

Hàn QuốcLĐBĐ Hàn Quốc (KFA) thực hiện các hành động pháp lý trước tình trạng tin giả về cơ quan lẫn đội tuyển quốc gia tràn lan.

KFA đã nhận được nhiều phản ánh tình trạng bịa đặt phát biểu của quan chức, cầu thủ ĐTQG. Điều này nhằm tạo ra những tranh cãi vốn không tồn tại, đồng thời công kích vượt quá mức chấp nhận đối với chủ tịch KFA Chung Mong-gyu và HLV tuyển Hàn Quốc Hong Myung-bo. Tuy nhiên, KFA không khởi kiện vì cho rằng các thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Tuy nhiên, nội dung giả mạo tiếp tục tăng mạnh thời gian qua. "Nhiều nội dung vô lý, như ông Park Hang-seo được bổ nhiệm làm HLV ĐTQG hay FIFA kỷ luật KFA, đã liên tục được đăng tải", tuyên bố của KFA có đoạn. "Điều này khiến người hâm mộ bất bình, vì vậy chúng tôi quyết định hành động".

HLV Park Hang-seo (trái) chụp ảnh cùng Son Heung-min sau khi Hàn Quốc thắng Iraq 2-0 ở lượt chín bảng B vòng loại ba World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân Basra, Iraq ngày 5/6/2025. Ảnh: Facebook/Park Hang-seo

Hôm nay 22/10, KFA cho biết đã kiện lên Tòa án quận trung tâm Seoul. Liên đoàn quyết định không tiếp tục bỏ qua các hoạt động bịa đặt và phát tán thông tin sai lệch một cách ác ý đối với ĐTQG và KFA, trên mạng xã hội và các nền tảng video như Youtube, nhằm bóp méo sự thật và phỉ báng.

HLV Park Hang-seo hiện làm phó Chủ tịch KFA phụ trách hỗ trợ ĐTQG. Ngoài ra, ông làm chủ tịch danh dự tại CLB hạng Nhất Bắc Ninh và xây dựng Học viện Bóng đá trẻ tại Việt Nam. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam vào tháng 1/2023, HLV sinh năm 1959 chưa dẫn dắt thêm đội bóng nào, dù được đồn đến nhiều nơi như Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Singapore, Ấn Độ.

Việc khởi kiện thể hiện sự quyết liệt nhằm khôi phục niềm tin của người hâm mộ, đặc biệt trước thềm World Cup 2026. Hành động này cũng xuất phát từ mong muốn của các thành viên trong KFA nhằm cảnh báo đến "những kẻ phá hoại" trên không gian mạng. "Chúng tôi muốn chủ động ứng phó để ĐTQG và các thành viên liên đoàn có thể làm việc mà không phải chịu áp lực từ tin đồn bừa bãi", Trưởng Phòng Pháp lý KFA Kim Yun-ju nói.

LĐBĐ Hàn Quốc cho rằng vấn đề tin giả là "rất nghiêm trọng". Các nền tảng truyền thông xã hội là nơi rất khó xác định tác giả hoặc nhà sản xuất, như những kênh chính thống.

"Chúng tôi đã đề nghị các cơ quan pháp lý tiết lộ thông tin để xác định các bên liên quan và truy tố hình sự", thông báo của KFA có đoạn. "Chúng tôi muốn được bồi thường thiệt hại sau những gì họ gây ra".

Hàn Quốc đã giành vé dự World Cup 2026, nhờ đứng nhất bảng B vòng loại ba – khu vực châu Á. Kể từ kỳ giải 1986, Hàn Quốc đã 11 lần liên tiếp dự World Cup – nhiều nhất châu Á. Thành tích tốt nhất là đứng thứ tư năm 2002. Ở kỳ gần nhất tại Qatar năm 2022, Hàn Quốc dừng bước ở vòng 1/8 sau khi thua Brazil 1-4.

Trung Thu