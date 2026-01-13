LĐBĐ châu Á: 'U23 Việt Nam thật kiên cường'

Trang chủ LĐBĐ châu Á đăng bài khen ngợi tinh thần thi đấu của đoàn quân Kim Sang-sik tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

"Một Việt Nam kiên cường đã làm HLV Kim Sang-sik tự hào" là tiêu đề bài viết trên trang AFC. "Không như hai trận đầu với lối chơi tấn công hấp dẫn, Việt Nam đá chặt chẽ hơn trong trận gặp Arab Saudi. HLV Kim cho rằng đội nhà đã thắng một trận kỳ diệu", bài viết có đoạn.

Trong một bài viết khác, AFC đánh giá cao màn trình diễn đầy quyết tâm của Việt Nam tối 12/1. Theo tác giả, Arab Saudi rất khao khát ghi bàn ở những phút cuối trận để nuôi hy vọng đi tiếp, nhưng chỉ tạo ra một cơ hội và bị thủ môn Trần Trung Kiên hóa giải.

Thầy trò Kim Sang-sik chụp ảnh tập thể sau trận Việt Nam thắng Arab Saudi, trên sân Prince Abdullah al-Faisal, thành phố Jeddah, Arab Saudi, lượt cuối bảng A U23 châu Á tối 12/1/2026. Ảnh: AFC

Trên fanpage chính thức của FIFA World Cup, các cầu thủ Việt Nam cũng được ngợi khen. "Bay như Trung Kiên, sút như Đình Bắc", là lời bình của FIFA dành cho hai cầu thủ nổi bật trong đội, Trung Kiên cứu thua 7 lần trong trận này, còn Đình Bắc ghi bàn duy nhất ở phút 64.

Bài đăng của trang FIFA World Cup dùng tiếng Việt, chỉ hiển thị với người dùng tại Việt Nam. Dù vậy, nó vẫn thu hút gần 100.000 lượt Like.

KSA - VIE Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Arab Saudi 1-0 ở U23 châu Á 2026.

Truyền thông Trung Quốc cũng ca ngợi chiến thắng 1-0 của Việt Nam trước chủ nhà U23 châu Á 2026. "Giải đấu chứng kiến những diễn biến đầy kịch tính", bài viết trên trang 163 có đoạn. "Việt Nam đã loại chủ nhà và cũng là đội có giá trị cao nhất giải đấu".

Theo trang Transfermarkt, Arab Saudi có giá trị 9,8 triệu USD, nhiều nhất giải. Trong đó, tiền vệ số 10 Musab Al-Juwayr được định giá 4,7 triệu USD. Tổng giá trị của Việt Nam chỉ là 3,7 triệu USD.

Trang 163 còn có một bài viết khác, đánh giá Việt Nam đã thay đổi phong cách thi đấu để phù hợp với thể hình hạn chế. "Họ không dựa vào thể lực, mà chú trọng quan sát không gian, chuyển đổi trạng thái nhanh và bố trí đội hình phòng ngự có tổ chức. Thể hình và thể lực không phải yếu tố quan trọng nhất trong bóng đá, mà là cách sử dụng hiệu quả nhất những nguồn lực hiện có", bài viết có đoạn.

Đối thủ của thầy trò Kim Sang-sik ở tứ kết sẽ được xác định tối 13/1, sau trận đấu giữa Syria và UAE. UAE chỉ cần hòa trở lên để gặp Việt Nam, còn Syria buộc phải thắng nếu không muốn bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2026. Truyền thông Trung Quốc cho rằng Việt Nam đủ sức thắng, bất kể gặp đối thủ nào.

"Hai đội đều có điểm mạnh và điểm yếu", bài có đoạn. "UAE có chiến thuật linh hoạt nhưng thiếu sự chuẩn bị bài bản. Syria đang có phong độ kém và hàng thủ yếu, khiến họ trở thành đối thủ tương đối dễ kiểm soát với Việt Nam".

Việt Nam chưa từng thắng UAE ở 8 trận đấu cấp độ U23, với 4 trận hòa, 4 thua. Với Syria, hai đội đã gặp nhau 4 trận, mỗi đội thắng một, hòa hai và thua một trận. Nhưng nếu chỉ xét các trận chính thức, Việt Nam hòa một, thắng một trận gặp Syria.

Hoàng An tổng hợp