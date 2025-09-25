LCP Finals Weekend 2025 - Cú huých lịch sử cho Esports Việt

Đà Nẵng Đăng cai thành công LCP Finals Weekend 2025, Việt Nam khẳng định vị thế của một trong những nền Esports tăng trưởng nhanh nhất và bền bỉ nhất khu vực.

Ngoài khía cạnh thể thao, LCP Finals Weekend 2025 còn kết hợp các hoạt động giải trí và công nghệ, thu hút 5.000 người hâm mộ thể thao điện tử trong hai ngày. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ về năng lực tổ chức các sự kiện Esports quốc tế và khát vọng vươn tầm bộ môn này của Việt Nam.

Vòng chung kết League of Legends Championship Pacific (LCP Finals) 2025 đã khép lại tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng, để lại nhiều dư âm và những cột mốc đáng nhớ. Đội tuyển chủ nhà Team Secret Whales (TSW) khiến khán giả vỡ oà trong sung sướng khi đánh bại đối thủ Đài Loan PSG Talon ở chung kết nhánh thua, nhưng rồi để lại tiếc nuối với thất bại trước CTBC Flying Oyster (CFO) ở chung kết tổng.

Sức nóng tại 'chảo lửa' Tiên Sơn

Trong hai ngày thi đấu 20-21/9, Cung thể thao Tiên Sơn đã biến thành một "chảo lửa" thực sự, được đốt nóng bởi sự cuồng nhiệt của hàng nghìn người hâm mộ. Ban tổ chức chia khán đài thành các khu vực theo hạng vé, phân luồng để cổ động viên dễ di chuyển. Khán giả đến sân được phát bóng đập để tiếp sức cho tuyển thủ. An ninh được đảm bảo chặt chẽ với đội ngũ túc trực xuyên suốt.

Nhờ đó, dù sự kiện hoạt động 8-9 tiếng mỗi ngày, tính từ thời gian mở các booth trò chơi đến khi kết thúc họp báo sau trận, cổ động viên được thoả sức hoà mình vào không khí của một ngày hội kết hợp giữa thể thao, giải trí và công nghệ. Những tiếng reo hò cổ vũ không ngớt, cùng những màn trình diễn ánh sáng, âm thanh chuyên nghiệp đã tạo nên một đại tiệc thị giác, không thua kém các giải đấu quốc tế danh giá.

Hai nữ khán giả check-in với nhiều vật phẩm chính thức được mua tại sự kiện. Ảnh: Quỳnh Trần

Một yếu tố quan trọng khác giúp cấu thành sự thành công của LCP 2025 Finals Weekend là địa điểm tổ chức. Các sự kiện thể thao tầm cỡ thường gắn với một địa điểm cụ thể, biến nơi đó thành điểm neo giữ ký ức của các thế hệ vận động viên và cổ động viên. Và với các thế hệ thể thao điện tử Việt Nam, Tiên Sơn chính là nơi thiêng liêng đó.

Với những người theo dõi Esports lâu năm, LCP Finals Weekend 2025 gợi nhớ kỷ niệm đẹp tại giải Đi Tìm Huyền Thoại Đông Nam Á tháng 9/2012, và Giải vô địch Liên minh huyền thoại Đông Nam Á (GPL) hè 2016. Khi ấy, đội tuyển Saigon Jokers đã đưa người hâm mộ tới đỉnh cao cảm xúc với những chiến thắng mãn nhãn trước các đối thủ Singapore và Thái Lan ngay tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Những cụm từ như "Thánh địa Tiên Sơn" hay "Tiên Sơn Wins" (một cách diễn giải khác của TSW)... đã liên tục được nhắc tới trước khi giải đấu diễn ra. Đó là cách người hâm mộ gửi gắm hy vọng rằng hào quang từ Cung Tiên Sơn sẽ mang lại may mắn cho các tuyển thủ Team Secret Whales trước hai đối thủ Đài Loan.

Một khán giả nam tiếc nuối sau khi thua trận Đấu trường chân lý ở gian hàng tài trợ tại sự kiện. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại Hà Nội hay TP HCM, không thiếu những nhà thi đấu hiện đại có thể đăng cai các sự kiện tầm cỡ. Tuy nhiên, thứ làm nên "hào quang" cho Tiên Sơn không chỉ là cơ sở vật chất, mà là những khoảnh khắc lịch sử, những chiến thắng đầy cảm xúc đã diễn ra tại đây. Bài toán cho tương lai của Esports Việt là tạo ra những sân khấu huyền thoại như vậy.

Khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quốc tế

Trước LCP, Việt Nam từng tổ chức nhiều giải đấu LMHT như VCS, GPL hay MSI. Song chưa giải đấu nào đủ tầm để so sánh với Tuần lễ Chung kết lần này. VCS và GPL có quy mô nội địa và Đông Nam Á, trong khi MSI 2019 chỉ tổ chức vòng khởi động và vòng bảng ở Việt Nam.

Việc LCP chọn Đà Nẵng là nơi đăng cai để khép lại năm thi đấu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đánh dấu lần đầu các đơn vị tổ chức bộ môn LMHT tại Việt Nam như FPT, VNGGames... ngồi lại với nhau để đáp ứng quy chuẩn tổ chức khắt khe mà Riot Games đưa ra.

Tuy chỉ tổ chức hai trận, mức độ phức tạp của một sự kiện quốc tế, kết hợp đa dạng hình thức trải nghiệm từ giải trí tới thể thao, đặt ra những bài toán không đơn giản. Tuy nhiên, đội ngũ vận hành đã phối hợp với nhau tương đối ăn ý, đáp ứng nhu cầu của khán giả theo dõi trực tiếp lẫn online, đồng thời tạo ra môi trường thi đấu thoải mái cho các tuyển thủ.