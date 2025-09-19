'LCP 2025 góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ Esports'

League of Legends Championship Pacific (LCP 2025) là giải đấu Liên minh huyền thoại lớn nhất được tổ chức tại Đà Nẵng, quy tụ các đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mùa giải đầu tiên do Riot Games và Carry International ra mắt năm 2025, thay thế các giải VCS (Việt Nam), PCS (Đài Loan) và LJL (Nhật Bản), quy tụ tám đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản và Australia.

Chung kết Finals Weekend sẽ diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn trong hai ngày 20-21/9. Vé chung kết LCP 2025 đang mở bán ở cả hình thức mua lẻ và combo hai ngày với nhiều ưu đãi đi kèm. Ngoài thi đấu, LCP 2025 còn tổ chức cuộc thi cosplay, giao lưu tuyển thủ... Xem thông tin và mua vé LCP 2025 tại đây.