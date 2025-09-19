Đà NẵngChung kết LCP 2025 giúp quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hội tụ đủ yếu tố tổ chức các giải Esports quốc tế, theo PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch thành phố.

Thông tin được nêu tại họp báo tuần lễ chung kết của giải đấu thể thao điện tử bộ môn Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025 (LCP 2025 Finals Weekend), sáng 19/9 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 20-21/9.

'LCP 2025 giúp đưa Đà Nẵng thành điểm hẹn esports quốc tế' Họp báo trước vòng chung kết LCP 2025, sáng 19/9. Video: Ngọc Ngọc

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Trọng Thao - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng - cho biết tuần lễ chung kết LCP 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự phát triển của nền thể thao điện tử nước nhà. Đồng thời, sự kiện góp phần khẳng định vị thế của Esports Việt trên bản đồ thế giới, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, tiềm năng trong khu vực.

"Với sự phối hợp chuyên nghiệp giữa tập đoàn FPT, Riot cùng VNG đồng hành, tuần lễ chung kết LCP 2025 tại Đà Nẵng hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm chất lượng cho cộng đồng fan Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam, từ đó góp phần đưa thành phố thành điểm hẹn cho bộ môn Esports quốc tế", ông Thao nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Thao - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng phát biểu tại họp báo LCP 2025 Final Weekends, sáng 19/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Thêm vào đó, ông Thao cho biết để sự kiện diễn ra thành công, thuận lợi, phía lãnh đạo thành phố đã có nhiều công tác chuẩn bị kỹ càng về mặt hạ tầng, các cơ sở lưu trú, dịch vụ ẩm thực, giải trí... Các bên cũng phối hợp nhịp nhàng nhằm đảm bảo an toàn, an ninh, tạo hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế về một thành phố hiện đại, năng động, phát triển.

Cùng góp mặt tại họp báo còn có ông Piotr Pilich - Giám đốc Sản phẩm Esports tại LCP. Ông cho biết nhà phát hành đã luôn muốn đưa các giải đấu lớn đến gần hơn với cộng đồng fan LMHT tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất là các nước Đông Nam Á.

"Việt Nam là một trong số thị trường trọng điểm với cộng đồng fan đam mê, nhiệt huyết bậc nhất khu vực. Việc đưa tuần lễ chung kết một giải đấu lớn như LCP 2025 đến Đà Nẵng vẫn luôn nằm trong kế hoạch và chiến lược của Riot Games", Piotr cho biết.

Ông Piotr Pilich - Giám đốc Sản phẩm Esports tại LCP đánh giá cao sự nhiệt huyết và đam mê của cộng đồng fan LMHT tại Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Trần

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng chuỗi sự kiện giải đấu sẽ khó thể thành công nếu không có sự góp sức của các đối tác như FPT, VNG và lãnh đạo thành phố. Sự hỗ trợ, ủng hộ nhiệt tình của các bên là yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng cho sự kiện lần này.

Đồng ý kiến với ông Piotr, ông Nguyễn Trần Sơn - Giám đốc phát triển Thể thao điện tử VNGGames cho rằng người hâm mộ là yếu tố quan trọng góp phần đưa LCP đến Việt Nam. Về Đà Nẵng, ông cho biết thành phố rất có duyên với LMHT khi từng có hai giải đấu chọn làm địa điểm vào năm 2012 và 2016. Cả hai sự kiện đó đều có những kỳ tích xảy đến với các đội tuyển Việt Nam.

Ông Nguyễn Trần Sơn - Giám đốc phát triển Thể thao điện tử VNGGames đề cao sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía lãnh đạo thành phố, các sở, bộ ban ngành, giúp giải đấu diễn ra thành công, thuận lợi. Ảnh: Quỳnh Trần

Thêm vào đó, việc VNGGames trở thành đơn vị phát hành tựa game này tại dải đất chữ S cũng giúp đưa các giải đấu quốc tế đến gần hơn với người hâm mộ trong nước. Để làm được điều đó, ông Sơn khẳng định không thể thiếu sự hỗ trợ của các cấp chính quyền cùng các đối tác trong và ngoài nước.

"Từ những công tác vận hành nhỏ nhất đều cần có sự hỗ trợ rất lớn từ các sở, bộ, ban ngành địa phương. Nhất là với các giải đấu quốc tế, chính họ đã giúp cho sự góp mặt của các tuyển thủ quốc tế được thuận lợi, thành công hơn", ông Sơn nói thêm.

Hai trận đấu cuối cùng của LCP 2025 là chung kết nhánh thua và chung kết tổng sẽ diễn ra vào hai ngày 20-21/9 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Ba đội xuất sắc nhất khu vực gồm CFO, PSG Talon và TSW sẽ cùng tranh chức vô địch tại giải đấu lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là ba đại diện sẽ góp mặt tại Chung kết Thế giới 2025, sắp diễn ra tại Trung Quốc vào cuối năm nay.

Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch FPT Telecom (thứ hai từ trái sang) cùng các đại diện ban tổ chức khác trả lời câu hỏi từ các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài nước tại họp báo sáng 19/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong khuôn khổ sự kiện, người hâm mộ sẽ được tận hưởng bầu không khí esports cuồng nhiệt tại địa điểm thi đấu cùng chương trình nghệ thuật mở màn. Các hoạt động hứa hẹn có nhiều điểm nhấn đặc biệt với sự kết hợp văn hóa truyền thống và hiện đại. Song song đó, các fan còn được tham gia chuỗi hoạt động bên lề, giao lưu cùng tuyển thủ, KOLs. Các trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng phát sóng toàn cầu với phần bình luận đa ngôn ngữ.

Tuần lễ Chung kết LCP 2025 được tổ chức bởi Riot Games - nhà phát triển và phát hành của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, Tập đoàn FPT, với sự phối hợp của VNGGames, cùng các nhà tổ chức, vận hành giải đấu thể thao điện tử hàng đầu. Sự kiện hứa hẹn mang đến giải đấu quốc tế chất lượng về mặt sản xuất, phát sóng, vận hành và truyền thông, mang đến trải nghiệm thể thao điện tử đẳng cấp cho người hâm mộ Việt Nam và toàn cầu.

Xem thông tin và mua vé LCP 2025 tại đây.

Thy An