LC Foods Group hợp tác Citek dự án chuyển đổi số SAP Cloud ERP

LC Foods Group và Citek ký kết, khởi động dự án chuyển đổi số quản trị tổng thể doanh nghiệp, ngày 20/10.

Dự án chuyển đổi số quản trị tổng thể doanh nghiệp SAP Cloud ERP (SAP S/4HANA Public Cloud) được hai bên triển khai nhằm xây dựng hệ thống quản trị minh bạch, tự động hóa quy trình, kết nối xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị của LC Foods.

Đại diện LC Foods và Citek tại lễ ký kết hôm 20/10. Ảnh: Citek

Theo đó, LC Foods Group sở hữu chuỗi nhà máy lớn gồm: LC Foods, KMS Vina, Mekong Aqua Feed, Hoàng Long Seafood và Cadovina Seafood - vận hành theo mô hình 3F (Feed - Farm - Food) từ trang trại đến bàn ăn. Doanh nghiệp này hiện cung ứng hơn 400 sản phẩm ra thị trường nội địa, phục vụ hơn 35.000 nhà phân phối và đối tác, đồng thời xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện Citek đánh giá, bối cảnh thị trường thực phẩm và hàng tiêu dùng có nhiều biến động, các doanh nghiệp phải đối mặt các thách thức như biến động giá nguyên liệu, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn ESG ngày càng nghiêm ngặt và áp lực đổi mới sản phẩm liên tục để theo kịp xu hướng. "Chuỗi cung ứng của ngành thực phẩm tiêu dùng vốn phức tạp, từ vùng nguyên liệu, nhà máy sản xuất, hệ thống kho, vận tải đến kênh phân phối với hàng chục nghìn điểm bán, đòi hỏi doanh nghiệp có quy trình vận hành tinh gọn, minh bạch và được quản lý theo thời gian thực", đại diện Citek nói.

Từ bối cảnh đó, LC Foods quyết định đầu tư vào nền tảng SAP Cloud ERP để giải quyết bài toán vận hành cho nhiều nhà máy, thương hiệu, kênh phân phối và thị trường. Tại lễ ký kết, ông Lê Văn Sơn, Phó tổng giám đốc thường trực LC Foods Group cho rằng, thực phẩm là ngành đòi hỏi sự chính xác và minh bạch ở tất cả các khâu, từ nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng.

Ông Lê Văn Sơn, Phó tổng giám đốc thường trực LC Foods Group tại sự kiện. Ảnh: Citek

"Chúng tôi xác định công nghệ là trụ cột nâng tầm năng lực vận hành, đảm bảo phát triển bền vững trong ngành thực phẩm chế biến. Tập đoàn quyết định đầu tư chuyển đổi số với SAP S/4HANA Public Cloud để hợp nhất toàn bộ chuỗi giá trị theo thời gian thực, giúp kiểm soát rủi ro và đảm bảo chất lượng ở chuẩn quốc tế", ông Sơn nói.

Trong quá trình phát triển 15 năm qua, LC Foods từng bước thực hiện chuyển đổi số, từ ứng dụng phần mềm HR quản lý hơn 5.500 nhân sự, đến hệ thống Paperless kết hợp chữ ký số, giảm thiểu sử dụng giấy. Đến năm 2025, ban lãnh đạo doanh nghiệp này quyết định nâng cấp hệ thống quản trị lên SAP S/4HANA Public Cloud với sự tư vấn của Citek theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo Citek, dự án này sẽ xây dựng cấu trúc tổ chức linh hoạt, kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ quản trị tồn kho, sản xuất, cung ứng, quản lý chất lượng đến tài chính, bán hàng trên một nền tảng duy nhất.

Ông Nguyễn Công Tẩn, Tổng giám đốc Citek tại sự kiện ký kết hợp tác. Ảnh: Citek

Ông Nguyễn Công Tẩn, Tổng giám đốc Citek cho biết, LC Foods Group là doanh nghiệp có định hướng rõ ràng về phát triển bền vững, quản trị minh bạch. "Khi nền tảng SAP Cloud ERP chính thức vận hành, LC Foods sẽ sở hữu hệ thống quản trị thống nhất, gồm dữ liệu, quy trình, con người, công nghệ, vận hành liền mạch và liên tục tạo giá trị", ông Tẩn nói. "Việc đầu tư SAP Cloud ERP là bước đi chiến lược nhằm chuẩn hóa quản trị, tăng lợi thế cạnh tranh, hướng đến phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng trong và ngoài nước".

Song song chiến lược chuyển đổi số toàn diện, LC Foods Group cũng đầu tư công nghệ hiện đại trong dây chuyền sản xuất, để đảm bảo chất lượng, sự minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu đến thành phẩm trên bàn ăn. Theo doanh nghiệp này, sản phẩm của LC Foods tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, BRC và FSSC 22000...

Việc đầu tư vào SAP Cloud ERP góp phần giúp LC Foods tăng khả năng kiểm soát chất lượng chuẩn quốc tế, truy xuất nguồn gốc và thể hiện cam kết về an toàn thực phẩm theo định hướng ESG (Environmental - Social - Governance). Hệ thống này cũng tạo nền tảng cho việc ứng dụng AI trong quản trị vận hành tương lai.

Citek là đối tác cấp cao nhất của SAP tại Việt Nam (Platinum Partner). Đến nay, Citek đã tiên phong tư vấn và triển khai thành công giải pháp SAP Cloud ERP cho nhiều lĩnh vực như: sản xuất, nhựa - bao bì, dược phẩm, hóa chất, thực phẩm và đồ uống, công nghệ cao. Với bộ giải pháp chuyển đổi số cho đa dạng lĩnh vực được SAP Global chứng nhận, Citek đã tư vấn, triển khai thành công SAP S/4HANA cho các doanh nghiệp từ quy mô vừa đến lớn gồm: Thành Ngọc Food, Sa Giang, Thủy sản Hải Nam, Uniben, Gỗ An Cường, Cadivi, Digiworld, Điện Máy Chợ Lớn, Heineken, Honda...

Quang Anh