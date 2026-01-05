Lazulio - hương nước hoa đa tầng trong bộ sưu tập của Diptyque

Chai nước hoa bằng thủy tinh mang dáng oval đặc trưng, được chạm khắc tỉ mỉ như một ô cửa mở ra thế giới tự nhiên bên trong. Hình họa được thực hiện bởi nghệ sĩ Nigel Peake, tái hiện lông chim công bằng nét vẽ tinh tế, khiến mỗi chai trở thành một tác phẩm sưu tầm. Bao bì được hoàn thiện với hiệu ứng màu nước.

Bên cạnh đó, Lazulio còn tiếp nối những cam kết về trách nhiệm với môi trường của Diptyque. Vỏ chai được sản xuất từ vật liệu tái chế, với bao bì tối giản để giảm tác động lên hệ sinh thái.