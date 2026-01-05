Lazulio - hương nước hoa đa tầng trong bộ sưu tập của Diptyque

Bộ sưu tập "Les Essences de Diptyque" của thương hiệu Diptyque là tập hợp hương nước hoa đậm chất nghệ thuật Pháp. Mỗi chai trong bộ sưu tập này được xem như một "bản giao hưởng" của các nốt hương, kết hợp giữa hương liệu tự nhiên quý hiếm và kỹ thuật chế tác tinh xảo, tạo nên sự cân bằng giữa sự hiện đại và cổ điển.
Diptyque nhìn thiên nhiên như một kho báu cần khám phá. Do đó, bộ sưu tập "Les Essences de Diptyque" của thương hiệu chuyển hóa những vẻ đẹp vốn không có hương thơm rõ ràng thành những trải nghiệm mùi đầy xúc cảm. Trong đó, Lazulio - thành phần hương nổi bật trong bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ lông chim công, biểu tượng cho sự thanh nhã, uy nghi và sắc màu chuyển động.
Qua bàn tay của nhà điều hương Quentin Bisch, Lazulio được xây dựng cấu trúc đa lớp. Hương rhubarb chua nhẹ mở đầu, tạo cảm giác đầy sinh khí. Tầng hương nhanh chóng được làm dịu bởi benzoin với sắc thái ngọt ấm, mở ra sự trầm lắng. Vetiver Haiti xuất hiện như một nhịp chuyển tinh tế, đan xen giữa gỗ và cam chanh, trong khi hoa hồng khẽ nâng tổng thể bằng nét thanh lịch kín đáo. Tất cả hòa quyện thành một hợp hương hổ phách và gỗ, vừa giàu kết cấu, vừa gợi cảm một cách chừng mực.
Tên gọi Lazulio gợi nhắc đến lapis lazuli – viên đá bán quý mang sắc xanh dương. Giống lông chim công, vẻ đẹp của Lazulio không nằm ở một điểm cố định mà thay đổi theo ánh nhìn, chuyển động và từng khoảnh khắc trên da. Mùi hương có thể lưu lại dấu ấn dài lâu.
Chai nước hoa bằng thủy tinh mang dáng oval đặc trưng, được chạm khắc tỉ mỉ như một ô cửa mở ra thế giới tự nhiên bên trong. Hình họa được thực hiện bởi nghệ sĩ Nigel Peake, tái hiện lông chim công bằng nét vẽ tinh tế, khiến mỗi chai trở thành một tác phẩm sưu tầm. Bao bì được hoàn thiện với hiệu ứng màu nước.
Bên cạnh đó, Lazulio còn tiếp nối những cam kết về trách nhiệm với môi trường của Diptyque. Vỏ chai được sản xuất từ vật liệu tái chế, với bao bì tối giản để giảm tác động lên hệ sinh thái.
Ra đời năm 2024, Les Essences de Diptyque được giới mộ điệu ghi nhận như một trong những bộ sưu tập thành công nhất của Diptyque. Không chạy theo những khuôn mẫu mùi hương quen thuộc, bộ sưu tập chinh phục người dùng bằng cách diễn giải những "vẻ đẹp vô hương" của thiên nhiên thành trải nghiệm khứu giác cảm xúc.
Tại Việt Nam, thương hiệu Diptyque được phân phối bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Hải My
Ảnh: Diptyque
Giờ mở cửa: 9h30 - 22h.
Điện thoại: 02432015158.
Email: diptyque.lottemallhn@tamsonfashion.com.
Giờ mở cửa: 9h30 - 22h.
Điện thoại: 028 3535 6960.
Email: Diptyque.diamondplaza@tamsonfashion.com.
Giờ mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6: 9h30 - 21h30; Thứ 6 - Chủ nhật: 9h30 - 22h.
Điện thoại: 028 3622 1895.
Email: diptyque.sgc@tamsonfashion.com.