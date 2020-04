Lazio sẵn sàng đá trận tranh scudetto với Juventus

Chủ tịch Lazio, Claudio Lotito tuyên bố chấp nhận trận play-off tranh chức vô địch Serie A, nếu mùa giải không thể trở lại theo cách thông thường.

Khi được hỏi về khả năng chơi trận play-off tranh chức vô địch với Juventus, Lotito trả lời: "Tôi sẽ chấp nhận. Tôi chưa bao giờ đặt vấn đề về trận đấu đó, nhưng việc thi đấu trở lại theo cách thông thường sẽ gây bất lợi cho Lazio".

Lotito thích đá play-off hơn trở lại chơi nốt 12 vòng. Ảnh: Reuters.

Trước khi Serie A bị hoãn do đại dịch, Lazio đứng thứ hai với 62 điểm. Họ chỉ kém một điểm so với Juventus, hơn tám điểm so với đội đứng thứ ba Inter, và hơn 14 điểm so với đội đứng thứ tư Atalanta.

Lotito nhấn mạnh về việc Lazio xứng đáng chơi play-off với Juventus: "Chúng tôi đã thắng Juventus 3-1 ở lượt đi Serie A. Ở trận tranh Siêu Cup Italy, chúng tôi cũng thắng họ 3-1. Và chúng tôi vẫn phải chơi một trận lượt về tại Serie A. Để công bằng, hãy tính Inter đang kém chúng tôi tám điểm. Atalanta kém 14 điểm. Hãy nói cho tôi biết liệu họ có nên tham gia hay không".

Theo lộ trình do chính quyền Italy sắp đặt, bóng đá có thể trở lại từ cuối tháng 5. Các đội nhiều khả năng thi đấu theo mật độ hai trận mỗi tuần và kết thúc giải vào giữa tháng 7.

Lotito chỉ ra lý do Lazio gặp bất lợi: "Chúng tôi đã buông Europa League hồi đầu mùa để tránh mật độ thi đấu hai trận mỗi tuần. Nếu trở lại thi đấu theo cách thông thường lúc này, chúng tôi lại phải chơi theo mật độ đó. Đó là bất lợi đối với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ cho lợi ích của cả 20 đội".

Thanh Quý (theo La Republica)