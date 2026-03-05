Lazada vinh danh 12 thương hiệu tiêu biểu

Tại LazMall Brand Awards 2025, Lazada Việt Nam trao giải cho 12 thương hiệu ở ba hạng mục chính, ghi nhận chiến lược đổi mới và thích ứng của doanh nghiệp trong thương mại điện tử hiện đại.

Ở hạng mục "Brand of the Year" (Thương hiệu của năm), Lazada vinh danh 10 cái tên nổi bật gồm Vinamilk, Samsung, Abbott, Enfa, Elmich, Huggies, Unilever, Nestlé, TCL và Adidas. Theo đại diện Lazada, những thương hiệu này khai thác tối đa hệ sinh thái của tập đoàn, đồng thời không ngừng đổi mới để nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng.

Về phía Lazada, sàn cung cấp hạ tầng logistics và các công cụ tiếp thị thông minh trong mùa lễ hội mua sắm, đóng vai trò cầu nối giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động xuyên biên giới, đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Đại diện Lazada trao cúp LazMall Brand Awards 2025 tại văn phòng Unilever. Ảnh: Lazada

Cũng theo đại diện Lazada, sự hiện diện của Vinamilk trong danh sách thương hiệu tiêu biểu là minh chứng cho chiến lược hợp tác sâu rộng gắn với định hướng "lấy khách hàng làm trung tâm". Doanh nghiệp này liên tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng kênh bán hàng trực tuyến để đáp ứng nhu cầu linh hoạt của người tiêu dùng, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu thị trường sữa nội địa.

Riêng năm 2025, hãng sữa ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật trên sàn Lazada, đặc biệt trong các kỳ mega sale. Doanh thu dịp 12.12 tăng gấp 45 lần so với ngày thường, cho thấy sức hút của các chương trình ưu đãi và trải nghiệm đồng nhất mà thương hiệu mang lại. Song song, Lazada hỗ trợ thương hiệu này mở rộng ra thị trường quốc tế thông qua gian hàng chính hãng trên LazMall Singapore, giúp người tiêu dùng khu vực tiếp cận sản phẩm dinh dưỡng chuẩn quốc tế, nâng tầm thương hiệu Việt.

Đại diện Vinamilk cho biết, những bước đi chiến lược trong hành trình đổi mới toàn diện đã tạo đà tăng trưởng ở cả thị trường nội địa lẫn quốc tế. "Với định hướng lấy người tiêu dùng làm trung tâm và sự đồng hành của các đối tác như Lazada, chúng tôi tiếp tục tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và củng cố vị thế dẫn đầu", đại diện thương hiệu nói.

Đại diện Lazada trao cúp vinh danh tại văn phòng LocknLock. Ảnh: Lazada

Bên cạnh hạng mục chính, LazMall Brand Awards 2025 còn ghi nhận nhiều thương hiệu đạt kết quả xuất sắc nhờ tận dụng hiệu quả các công cụ kinh doanh đặc thù của nền tảng. Ở hạng mục "Super Brand Series of the Year" (Ứng dụng Super Brand Series xuất sắc), giải thưởng gọi tên LocknLock, thương hiệu thành công trong thiết kế những ngày hội mua sắm quy mô lớn, tối ưu lưu lượng truy cập và chuyển đổi hiệu quả thành doanh số.

Giải "Rising Brand of the Year" (Thương hiệu mới xuất sắc của năm) được trao cho Lacoste. LazMall giúp Lacoste tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, có thu nhập cao và đạt mức tăng trưởng vượt trội trong thời gian ngắn.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Lazada Việt Nam cho biết, sự thành công của các thương hiệu là thước đo quan trọng cho thành công của sàn. "Chúng tôi luôn đồng hành, hỗ trợ đối tác cùng phát triển và gia tăng giá trị trên nền tảng", đại diện Lazada nói.

Với định hướng đẩy mạnh hàng hóa chính hãng và nâng cao trải nghiệm người dùng, đơn vị cho biết sẽ tiếp tục đầu tư các giải pháp hỗ trợ thiết thực cho thương hiệu trong hệ sinh thái LazMall.

LazMall Brand Awards (Lazada Brand Awards) là giải thưởng thường niên do Lazada tổ chức từ năm 2022. Giải thưởng gồm 3 hạng mục nhằm vinh danh các thương hiệu, đối tác kinh doanh nổi bật trên sàn thương mại điện tử LazMall.

Thái Anh