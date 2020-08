Lazada trao 10.000 bộ trang phục bảo hộ y tế cho Đà Nẵng

Lazada Việt Nam trao tặng 10.000 bộ trang phục bảo hộ y tế để hỗ trợ cho các y bác sỹ và các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch tại Đà Nẵng.

Nhằm chung tay hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Lazada Việt Nam vinh dự là doanh nghiệp thương mại điện tử đồng hành cùng Chiến dịch truyền thông "Niềm tin chiến thắng" do Bộ Y tế phát động nhằm kêu gọi cộng đồng tích cực phòng, chống và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam. Trong khuôn khổ của chiến dịch này, Lazada sẽ đồng hành cùng Bộ Y tế lan tỏa các thông điệp lạc quan, tích cực của chiến dịch với nhiều hoạt động phong phú trên các nền tảng truyền thông mạng xã hội và ứng dụng mua sắm Lazada.

Thông qua các nguồn lực, hoạt động và kênh truyền thông trên nền tảng Lazada để cùng kêu gọi cộng đồng, mọi người dân cùng thực hiện đầy đủ các biện phòng, chống dịch bệnh và xây dựng lối sống phù hợp tạo thói quen có lợi sức khỏe để cùng chung sống với dịch bệnh thiết lập cuộc sống trong trạng thái mới, vừa chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, truyền đi thông điệp đoàn kết, kêu gọi hành động, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng, nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội hãy cùng đồng lòng chống dịch của toàn xã hội.

Cũng nhân dịp này, Lazada Việt Nam đã tiến hành trao tặng 10.000 bộ trang phục bảo hộ y tế cho tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ cho các y bác sỹ và các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch tại Thành phố Đà Nẵng. Toàn bộ 10.000 bộ trang phục bảo hộ y tế với tổng trị giá 1,6 tỷ đồng sẽ được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để để hỗ trợ cho các y bác sỹ và các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch tại Đà Nẵng.

Với quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ thực hiện "mục tiêu kép", vừa ưu tiên kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, vừa tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế xã hội, Lazada chủ động thực hiện những hoạt động thiết thực sau nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam.

Đại diện Lazada Việt Nam trao tặng 10.000 bộ trang phục bảo vệ y tế cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Thành Phố Đà Nẵng

Bà Đặng Thị Kim Liên - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố Đà Nẵng đánh giá cao và hoan nghênh sự hỗ trợ rất kịp thời và thiết thực của Lazada để góp phần đẩy lùi dịch Covid-19.

"Trong tình hình hiện nay, tôi tin rằng các doanh nghiệp thương mại điện tử như Lazada sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt, kinh doanh trong giai đoạn giãn cách xã hội. Chúng tôi rất mong những đóng góp tốt đẹp này sẽ tiếp tục làm lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng để cùng nhau, chúng ta quyết chiến thắng dịch bệnh", bà Liên nói.

Ông James Dong - Tổng Giám đốc Lazada Việt Nam chia sẻ doanh nghiệp rất cảm phục và ấn tượng trước những cam kết và quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ, các cơ quan ban ngành và các y, bác sỹ Việt Nam để ngăn chặn làn sóng thứ hai của dịch Covid-19. Cũng như Lazada luôn đặt sức khỏe và sự an toàn của các khách hàng và cộng đồng là ưu tiên hàng đầu, ông hy vọng rằng những nỗ lực của Lazada sẽ góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và lạc quan để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.

"Bằng cách này, tôi tin rằng, chúng ta có thể ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả hơn cũng như bảo vệ nền kinh tế của Việt Nam", ông James Dong nói.

Bên cạnh việc chung tay cùng Chính phủ và các cơ quan chức năng, Lazada vẫn đang tiếp tục chủ động thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho khách hàng và nhà bán hàng trong giai đoạn này.

Đối với khách hàng, Lazada chính thức triển khai giai đoạn 2 của chiến dịch "An tâm mua sắm tại nhà" với thông điệp "An tâm mua sắm tại nhà, lạc quan cùng chiến thắng" qua việc tiếp tục cung cấp những thông tin về cách phòng tránh dịch Covid-19 trong tình hình mới; những bí quyết để duy trì tư duy lạc quan và sức khỏe tốt trên ứng dụng Lazada. Đồng thời, Lazada sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm mua sắm an tâm và thú vị tại nhà cho khách hàng qua việc không ngừng mở rộng nguồn hàng, triển khai phương thức giao hàng không tiếp xúc, đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt, ưu đãi giảm giá cùng hàng loạt các hoạt động giải trí hấp dẫn trên ứng dụng Lazada.

Đối với nhà bán hàng, Lazada triển khai các gói hỗ trợ cùng nhiều hoạt động huấn luyện liên tục giúp nhà bán hàng dễ dàng tham gia kinh doanh trên Lazada. Đối với các nhà bán hàng đã đăng ký hoạt động, Lazada áp dụng nhiều giải pháp giúp giảm chi phí kinh doanh như: giảm chi phí vận chuyển và đóng gói... Bên cạnh đó, sàn thương mại điện tử này còn hỗ trợ kết nối với các chuỗi cung ứng nội địa để tìm nguồn hàng cho các nhà bán hàng.

Bảo An