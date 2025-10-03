Lazada hợp tác sàn thương mại điện tử Hàn Quốc

Lazada hợp tác Gmarket đưa 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng trong khu vực, tạo trải nghiệm mua sắm liền mạch.

Từ 29/9, người tiêu dùng Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam có thể tiếp cận các sản phẩm Hàn Quốc từ nhiều thương hiệu hàng đầu như Sulwhasoo, d’Alba, Mediheal, COSRX, Skinfood, Laneige. Danh mục sản phẩm được dịch sang ngôn ngữ địa phương, miễn phí vận chuyển và đổi trả trong 30 ngày.

Hoạt động hợp tác tiếp nối cột mốc liên doanh giữa Shinsegae và Tập đoàn Alibaba, nhằm hỗ trợ khoảng 600.000 nhà bán hàng Hàn Quốc mở rộng hoạt động ra toàn cầu. Lazada đóng vai trò cầu nối đưa người tiêu dùng trong khu vực đến gần hơn với các thương hiệu quốc tế. Người dùng có thể tìm gian hàng chính hãng Gmarket Korea trên app Lazada bằng cách gõ từ khóa "Gmarket".

Người dùng có thể tìm 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc thông qua gian hàng chính hãng Gmarket Korea trên Lazada. Ảnh: Lazada

Theo báo cáo của Momentum Works, doanh thu từ gian hàng chính hãng (Mall) chiếm chưa đến 30% tổng thương mại điện tử ở Đông Nam Á, trong khi tại Trung Quốc con số này vượt 50%. Khoảng cách này cho thấy dư địa phát triển lớn.

Đại diện Lazada nhận định, hợp tác với Gmarket là bước đi chiến lược giúp nền tảng mở rộng danh mục sản phẩm và thương hiệu, củng cố mục tiêu tăng trưởng dài hạn. Đơn vị kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận các thương hiệu toàn cầu thông qua LazMall. Tính riêng trong sự kiện mua sắm 9/9 vừa qua, LazMall ghi nhận giá trị đơn hàng trung bình tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Gmarket thuộc tập đoàn Shinsegae. Công ty quy tụ hàng trăm nghìn nhà bán hàng nhiều ngành hàng từ thời trang, mỹ phẩm đến gia dụng. Lazada được thành lập năm 2012, thuộc Tập đoàn Alibaba. Nền tảng kết nối hơn 1 triệu nhà bán hàng với khoảng 160 triệu người tiêu dùng mỗi tháng tại sáu thị trường Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Sau 13 năm hoạt động, Lazada xây dựng hệ sinh thái bao gồm công nghệ, kênh thanh toán an toàn, mạng lưới logistics nội bộ, hỗ trợ hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Với thỏa thuận hợp tác cùng Gmarket, nền tảng tiếp tục mở rộng vai trò trong việc đưa sản phẩm toàn cầu đến gần hơn với người tiêu dùng Đông Nam Á.

Thái Anh