Lazada hợp tác hơn 15 thương hiệu, cung cấp sữa chính hãng

Lazada hợp tác hơn 15 thương hiệu sữa hàng đầu, cùng cung cấp sản phẩm chính hãng với quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt, áp dụng từ 21/10.

Ngày 17/10, Lazada Việt Nam công bố hợp tác Ensure, Pediasure, Nestlé Nan, Similac, Friso, Morinaga, Aptamil Kid, Anlene, Nutifood GrowPlus, Varna... triển khai chương trình "Cam kết sữa chính hãng".

Tất cả sản phẩm trong chương trình đều thuộc LazMall và trải qua quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt, gồm hồ sơ pháp lý, chứng nhận chất lượng, giấy phép nhập khẩu và phân phối theo quy định. Các sản phẩm đa dạng từ sữa bột, sữa công thức cho trẻ nhỏ đến sữa đặc trị cho người cao tuổi và người bệnh như Nestlé nan Infinipro A2, Pediasure, Ensure Gold, Similac Total Protection, Enfagrow A NeuroPro, Glucerna, Aptamil Profutura Kid Cesarbiotik, Anlene Total 10, Varna Diabetes...

Các sản phẩm thuộc chương trình được gắn tag "Sữa chính hãng" khi hiển thị trên ứng dụng. Ảnh: Lazada

Đại diện Lazada cho biết nền tảng mong muốn cùng các thương hiệu mang đến nguồn sữa an toàn, chất lượng cho hàng triệu gia đình Việt Nam, đồng thời củng cố niềm tin vào mua sắm trực tuyến trong lĩnh vực dinh dưỡng.

Chương trình "Cam kết sữa chính hãng" áp dụng hai chính sách bảo vệ người tiêu dùng. Đầu tiên, người mua được đền bù gấp đôi giá trị sản phẩm nếu phát hiện hàng giả hoặc không chính hãng. Trường hợp sản phẩm chính hãng nhưng còn hạn sử dụng dưới 6 tháng tính từ thời điểm giao hàng thành công, khách hàng được hoàn 100% và đền bù thêm 50% giá trị đơn hàng.

Người dùng có thể nhận diện sản phẩm thuộc chương trình qua ba dấu hiệu: nhãn "Sữa chính hãng" ở trang tìm kiếm; dòng chữ "Cam kết sữa chính hãng - 100% chính hãng" trên trang sản phẩm và logo chương trình gắn trực tiếp tại banner hoặc gian hàng LazMall của thương hiệu.

Trong tháng đầu triển khai, Lazada cùng các đối tác tung ưu đãi đến 12%, chương trình mua 2 tặng 1, cùng nhiều quà tặng như đồ chơi trẻ em, túi du lịch, đồ gia dụng.

Lazada là một trong những nền tảng thương mại điện tử hàng đầu; hoạt động tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, kết nối hơn 160 triệu người tiêu dùng với một triệu nhà bán hàng mỗi tháng.

Thái Anh