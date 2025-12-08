Lazada cải tiến ứng dụng, tích hợp AI nâng trải nghiệm người dùng

Lazada triển khai nhiều cải tiến về ứng dụng, giao hàng và dịch vụ hậu mãi, đồng thời tích hợp AI như trợ lý mua sắm ảo cho người dùng.

Nhằm nâng cấp ứng dụng và nâng tầm toàn diện trải nghiệm mua sắm người dùng, Lazada triển khai loạt cải tiến từ giao diện app (ứng dụng), logistics (vận chuyển), chăm sóc khách hàng.

Cụ thể, giao diện ứng dụng được tinh gọn, cá nhân hóa hơn, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và theo dõi các sản phẩm yêu thích. Voucher có thể thu thập được ở các bước trong hành trình mua sắm. Trang "Xu và trò chơi" được tối ưu để vừa giải trí vừa hỗ trợ săn deal hiệu quả. Kênh LazMall mở thêm mục "Xu hướng quốc tế" tổng hợp và cập nhật sản phẩm mới, cùng bảng xếp hạng những trào lưu mới với giá ưu đãi nhất. "Ứng dụng cũng sẽ tập trung vào gian hàng chính hãng hơn, nhằm giới thiệu đến người dùng những sản phẩm chất lượng cao", đại diện Lazada nói.

Ở mảng giao hàng, đơn vị cải tiến để đảm bảo khả năng giao hàng đúng hạn, thêm lựa chọn giao hàng ưu tiên và rút ngắn thời gian giao hàng quốc tế. Dịch vụ chăm sóc khách hàng sẽ được cải thiện nhằm tăng tỷ lệ giải quyết ngay từ lần tiếp nhận đầu tiên và rút ngắn đáng kể thời gian xử lý khiếu nại.

Người dùng mua hàng chính hãng trên Lazada. Ảnh: Lazada

Bên cạnh cải tiến ứng dụng, Lazada tích hợp AI vào một số thao tác giúp gợi ý sản phẩm đúng nhu cầu người mua, tổng hợp đánh giá nhanh, hỗ trợ quy trình hoàn tiền, giúp người mua thoải mái, an tâm khi mua hàng.

Hệ sinh thái AI do Lazada phát triển gồm nhiều tác nhân (AI Agent) chuyên biệt như AI Search (hỗ trợ tìm kiếm), AI Review Summary (tổng hợp đánh giá), AI Refund Agent (hỗ trợ quy trình hoàn tiền). Với AI Search, hệ thống hiểu và phân tích ngữ cảnh của từ khóa, từ đó đưa ra gợi ý phù hợp với nhu cầu thực tế, thay vì chỉ liệt kê kết quả theo mô tả. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm - yếu tố từng khiến nhiều người bỏ giỏ hàng giữa chừng.

AI Review Summary tổng hợp và phân tích hàng trăm đánh giá của người dùng trước, đưa ra bản tóm tắt súc tích, giúp người mua nắm được ưu và nhược điểm của sản phẩm chỉ trong vài giây.

Người mua trải nghiệm tính năng AI đánh giá. Ảnh: Lazada

Ngoài ra, Lazada ứng dụng AI xuyên suốt hành trình trải nghiệm của khách hàng, đóng vai trò như "trợ lý mua sắm". Các công cụ AI của Lazada có thể gợi ý sản phẩm đúng nhu cầu, tổng hợp đánh giá nhanh, hỗ trợ quy trình hoàn tiền, giúp người mua thoải mái, an tâm khi mua hàng.

Hệ thống AI Refund Agent có khả năng tự động tiếp nhận và xử lý yêu cầu hoàn tiền, với hơn 35% yêu cầu được giải quyết ngay lập tức và độ chính xác đạt 99%. Việc này không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian mà còn giảm tải cho bộ phận chăm sóc khách hàng.

"AI không chỉ để tối ưu vận hành mà để 'cá nhân hóa - dự đoán - hỗ trợ' người dùng. Chúng tôi mong muốn mỗi trải nghiệm mua sắm đều trở nên hiệu quả, an toàn và đáng tin cậy hơn", đại diện Lazada cho biết.

Chị Thu Hà (quận Bình Thạnh, TP HCM), khách hàng thường xuyên mua mỹ phẩm trên LazMall, cho biết trước đây thường phải xem từng đánh giá một, đôi khi mất gần một tiếng đồng hồ mới chọn được sản phẩm. Nay AI tổng hợp giúp chị đọc nhanh, dễ hiểu, và ra quyết định trong vài phút. Việc đổi trả cũng đơn giản, gần như tự động.

Anh Minh Đức (Hà Nội), người mua hàng công nghệ trên Lazada, cho biết sự khác biệt của Lazada nằm ở cách kết hợp nhiều công cụ AI để tạo nên trải nghiệm xuyên suốt. Thay vì chỉ tối ưu một khâu, hệ sinh thái này giúp người mua được "dẫn dắt" thông minh hơn trong từng bước mua hàng.

Nhân viên Lazada giao hàng tận tay người dùng. Ảnh: Lazada

Đại diện Lazada Việt Nam cho biết, mục tiêu của đơn vị là trở thành điểm đến mua sắm chất lượng và đáng tin cậy cho người dùng. "Với các cải tiến toàn diện từ nền tảng, dịch vụ, không ngừng mở rộng hàng hóa chính hãng chất lượng và các ưu đãi hấp dẫn, chúng tôi kỳ vọng sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm mua sắm tiện lợi, tin tưởng và đầy cảm hứng hơn", đại diện đơn vị nói.

Thái Anh