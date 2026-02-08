Lấy ý kiến danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển

Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến liên quan đến danh mục công nghệ và sản phẩm công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng "Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược".

Danh mục bao phủ nhiều trụ cột công nghệ, từ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, blockchain, mạng viễn thông, bán dẫn, robot và tự động hóa, đến các công nghệ năng lượng mới, vật liệu tiên tiến, y - sinh học, công nghệ sinh học thế hệ mới.

Dự thảo Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển - Sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Một sản phẩm cánh tay robot được trưng bày tại Triển lãm Đổi mới sáng tạo VIIE 2025, tháng 10/2025. Ảnh: Lưu Quý

Các nội dung lấy ý kiến gồm 90 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, 139 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Một số công nghệ nằm trong danh mục này như Công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp (IC), điện tử linh hoạt (PE); Công nghệ thiết kế, chế tạo màn hình độ phân giải cao; Công nghệ sinh học tổng hợp (Synthetic biology), sinh học phân tử (Molecular biology); Công nghệ thần kinh (Neurotechnologies)...

Một số sản phẩm nằm trong danh mục 139 sản phẩm như phần mềm, thiết bị, giải pháp cho AI, blockchain, IoT, AR, VR; hệ thống mô phỏng buồng điều khiển cho thiết bị và phương tiện; tấm pin quang điện hiệu suất cao...

Ngoài ra, danh mục cũng gồm 32 công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển, danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển "dự kiến chưa tổ chức triển khai ngay trong giai đoạn tới", như" Công nghệ thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin cho thuê; Công nghệ hàng không, vũ trụ, viễn thám; Công nghệ thiết kế, chế tạo vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ (Micro and nano satellites); Công nghệ vô tuyến nhận thức (Cognitive radio)...

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 5/2 đến 15/2.

Gửi ý kiến về danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển

Lưu Quý