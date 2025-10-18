Lấy vân tay của người chết để làm giả giấy vay tiền

Đài LoanBạn chết mà chưa trả nợ cho mình, bà Lý cầm hợp đồng thế chấp nhà và giấy vay nợ giả đến nhà tang lễ vờ nhìn mặt lần cuối, rồi lén lăn vân tay của ông vào.

Bà Lý, 59 tuổi, vừa bị kết án 2 năm tù, đình chỉ trong 5 năm vì tội làm giả chứng từ, tài liệu, theo SETN.

Điều này tương đương việc bà được hưởng án treo, thử thách trong 5 năm. Trong khoảng thời gian thử thách, nếu phạm thêm tội khác, án treo sẽ trở thành án tù giam.

Bà cũng bị phạt tiền 50.000 đài tệ (43 triệu đồng) và 90 giờ lao động công ích.

Trước đó, bà Lý bị bắt quả tang tại một nhà tang lễ ở Tân Trúc, tây bắc Đài Loan, sau khi gia đình người đàn ông quá cố họ Bành gọi cảnh sát vì hành vi bất thường của bà.

Bà Lý và ông này có quan hệ quen biết, trước đó đã có tranh chấp về nợ nần. Khi nghe tin ông qua đời vào ngày 21/2, bà đã chạy đến nhà tang lễ vài giờ sau, mang theo một hợp đồng thế chấp giả thế và một giấy vay nợ trị giá 8,5 triệu Đài tệ (7,3 tỷ đồng).

Bà nói với những người làm tang lễ rằng bà là bạn thân của ông Bành và muốn đến viếng ông. Khi thi thể của ông Bành đã nằm trong xe tang, bà Lý bị cáo buộc đã trèo lên xe, mở túi đựng thi thể và lăn dấu vân tay của ông Bành lên các giấy tờ mang sẵn theo.

Một nhân viên nhà tang lễ đã báo cho gia đình ông Bành và họ đã gọi cảnh sát. Cảnh sát đã bắt giữ bà Lý và tịch thu một hộp mực lăn tay, giấy tờ thế chấp nhà đất và một hợp đồng vay nợ giả, đứng tên bên vay, bên thế chấp là ông Bành. Người cho vay và người nhận thế chấp là bà Lý.

Người phụ nữ sau đó khai với cảnh sát rằng người quá cố nợ mình một khoản tiền không có giấy tờ, nhưng chưa trả thì qua đời. Bà Lý lo sợ không thể đòi được tiền, nên đã làm giả hợp đồng thế chấp nhà đất của ông này để gán nợ cho bà và một giấy vay tiền 8,5 triệu đài tệ. Để "thu thập vân tay" thay cho chữ ký, bà dùng hạ sách trên.

Hải Thư