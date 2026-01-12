Lây thủy đậu từ con, bố biến chứng viêm phổi sốc nhiễm khuẩn

Hà NộiNgười đàn ông 36 tuổi lây thủy đậu từ con gái, biến chứng viêm phổi dẫn đến sốc nhiễm khuẩn.

Bệnh nhân ban đầu đau thượng vị, đau dạ dày, sau đó đau họng và sốt cao. Trong 4 ngày điều trị tại nhà, anh uống kháng sinh, thuốc hạ sốt giảm ho và bôi thuốc lên các nốt thủy đậu song mụn nước lan nhanh toàn thân. Anh sốt liên tục 39–40 độ C, truyền dịch tại nhà nhưng tình trạng không đỡ, vào bệnh viện tình trạng suy hô hấp tiến triển nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhịp tim nhanh, suy hô hấp, tổn thương phổi lan tỏa, phải dùng thuốc an thần và thở máy, rối loạn đông máu, hội chứng nhiễm trùng nặng. Toàn thân người bệnh xuất hiện nhiều mụn nước, mụn mủ kích thước không đều, chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS - biến chứng nặng của thủy đậu.

Bệnh nhân nguy kịch do biến chứng thủy đậu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Phúc, đây là trường hợp đặc biệt bởi bệnh nhân trước đó khỏe mạnh, không có bệnh lý nền, nhưng khi nhiễm bệnh diễn tiến rất nhanh, biến chứng viêm phổi ARDS nặng phải điều trị hồi sức tích cực và thở máy. Đây cũng là trường hợp điển hình về đường lây truyền thủy đậu trong gia đình do tiếp xúc gần, bệnh nhân chưa tiêm vaccine phòng bệnh.

Sau 9 ngày điều trị tích cực, hô hấp của bệnh nhân cải thiện, rối loạn đông máu được kiểm soát, các nốt mụn nước và mụn mủ khô dần. Tuy nhiên, tổn thương phổi vẫn còn nặng, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị hồi sức.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virus Varicella zoster gây ra, biểu hiện điển hình với sốt, mệt mỏi, đau đầu, chán ăn và các nốt mụn nước trên da. Bệnh thường gặp ở trẻ em, nhưng người lớn chưa từng mắc và chưa được tiêm vaccine vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh và dễ gặp biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.

Hiện nay vaccine phòng thủy đậu đã được triển khai rộng rãi, tiêm phòng đầy đủ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng. Những người có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch, chưa từng mắc thủy đậu nên chủ động tiêm vaccine. Khi tiếp xúc với người đang mắc thủy đậu cần thực hiện các biện pháp phòng hộ, hạn chế lây nhiễm. Người lớn khi có biểu hiện nghi ngờ thủy đậu không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng.

Lê Nga