Trung QuốcHàng chục du khách kết thành "lá chắn sống", chặn dòng nước để cứu bé trai kẹt trong khe đá ở Đoàn Sơn, TP Đô Quân, tỉnh Quý Châu.

Chiều 24/8, anh Xiao Feng, 39 tuổi, cùng nhiều du khách phát hiện một bé trai khoảng 12 tuổi có phần thân dưới kẹt cứng trong khe đá hẹp. Nơi đó, dòng nước đổ về rất mạnh, trùm kín người khiến cậu bé sặc sụa, có nguy cơ đuối nước.

Nhiều người tìm cách cứu bé nhưng đều không thành công do đá trơn trượt. "Gọi cứu hộ chuyên nghiệp cũng mất ít nhất một tiếng họ mới tới nơi", anh Xiao nói. Tình hình lúc đó rất nguy cấp.

Nhóm người lạ lấy thân làm 'tường' chặn dòng nước xiết cứu bé trai Khoảnh khắc nhóm du khách lạ mặt cứu bé trai bị mặc kẹt tại một con suối ở Đoàn Sơn, thành phố Đô Quân, tỉnh Quý Châu, hôm 24/8. Nguồn: Stheadline

Khi trời sắp mưa và nước có nguy cơ dâng cao, cả nhóm quyết định thử lần cuối. Phía trên, 7 người đàn ông xếp hàng làm rào chắn nước. Riêng Xiao bám vào vách đá, cúi người, lách đầu vào khe đá dùng chính cơ thể mình để hứng trọn sức mạnh từ dòng thác để tiếp cận bé trai. Sau khi cả hai chìm dưới dòng thác khoảng 3 giây, anh đã kéo được cậu bé ra ngoài trong tiếng reo hò của mọi người.

Khoảng khắc nhóm du khách giải cứu thành công bé trai bị mắc kẹt ở khe suối tỉnh Quý Châu, hôm 24/8. Ảnh: New.qq

Cuộc giải cứu kéo dài 20 phút. Bé trai chỉ bị vài vết bầm tím. Sau khi cứu được cậu bé, những xa lạ lặng lẽ rời đi.

"Chúng tôi không quen biết nhau, cũng không biết gia đình cậu bé, nhưng tất cả đều tự nguyện chung sức", anh Xiao nói.

Giới chức địa phương đã khuyến cáo du khách cần nâng cao ý thức an toàn, tìm hiểu kỹ thời tiết và trang bị đồ bảo hộ khi đi suối. Tuyệt đối không đi một mình đến những vùng nước lạ và gọi cứu hộ ngay khi gặp nguy hiểm.

Minh Phương (Theo New.qq, Yahoo)