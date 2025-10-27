Lấy nhau 6 năm mới biết vợ là em họ

Đài LoanAnh Ming phát hiện bà ngoại mình và bà nội của vợ là chị em ruột, đồng nghĩa hai vợ chồng là anh em họ, vi phạm luật hôn nhân.

Anh Ming và vợ, chị Li, ở Cao Hùng kết hôn từ tháng 10/2018, chưa có con. Gần đây, khi kiểm tra sổ hộ khẩu, anh Ming bất ngờ phát hiện bà ngoại anh và bà nội vợ là chị em ruột. Điều này đồng nghĩa vợ chồng anh là anh em họ đời thứ hai, có chung người cụ (cố).

Truyền thông địa phương cho biết hai gia đình vốn đã mất liên lạc nhiều năm. Đám cưới của anh Ming và chị Li cũng tổ chức với quy mô nhỏ, không có sự tham dự của họ hàng. Họ hiếm khi về thăm nhà hay kể về gia đình mình nên không ai phát hiện ra mối quan hệ này.

Hai vợ chồng ở Cao Hùng, Đài Loàn phát hiện là anh em họ sau 6 năm kết hôn. Ảnh minh họa: Helgy/Canva

Cuộc hôn nhân của họ vi phạm Điều 983 Bộ luật Dân sự Đài Loan, cấm kết hôn với người có quan hệ huyết thống trong vòng 6 đời.

Sự việc ảnh hưởng đến các quyền pháp lý về thân phận, thừa kế và cấp dưỡng. Để giải quyết, anh Ming nộp đơn lên tòa án đề nghị xác nhận hôn nhân không tồn tại. Chị Li cũng đồng ý với đề nghị này.

Tòa án Gia đình và Trẻ vị thành niên Cao Hùng xác nhận, dựa trên hộ tịch, hai người đúng là họ hàng. Xét hai bên đồng thuận và có đủ bằng chứng, tháng 8/2025, tòa ra phán quyết "hôn nhân vô hiệu". Cả hai không kháng cáo.

Minh Phương (Theo CTWant, CNews)