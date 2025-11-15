Lấy người khác trong khi chờ vợ hồi sinh

Trung QuốcGui Junmin, 57 tuổi, đã có mối quan hệ mới trong khi vợ được ông bảo quản đông lạnh với hy vọng một ngày hồi sinh, làm dấy lên tranh cãi về đạo đức và sự chung thủy.

Chuyên gia thể thao Gui Junmin đưa thi thể vợ là Zhan Wenlian đi đông lạnh năm 2017, sau khi bà qua đời vì ung thư phổi. "Khi cô ấy ra đi, thế giới của tôi sụp đổ", ông Gui nhớ lại.

Hiện thi thể bà được lưu giữ trong "Bình chứa số 1" tại Viện Nghiên cứu Khoa học Đời sống Sơn Đông Yinfeng. Cơ sở này cho biết tình trạng thể chất và cấu trúc tế bào của bà Zhan không ghi nhận biến động bất thường.

Theo hợp đồng, cơ thể bà Zhan sẽ được bảo quản trong 30 năm. Ông Gui nói với con trai khi già yếu cũng hy vọng được đông lạnh để bầu bạn cùng vợ. "Nếu không, khi tỉnh dậy, cô ấy sẽ phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn xa lạ", ông nói.

Zhan Wenlian được đưa vào bình chứa đông lạnh, năm 2017. Ảnh: Wenxuecity

Hai năm sau, Gui sống một mình để giữ trọn lời hứa với vợ. Nhưng năm 2020, ông lên cơn gút cấp, nằm bất động hai ngày trong nhà không ai hay biết. Sự cố khiến ông nhận ra rủi ro sống đơn độc.

Qua bạn bè giới thiệu, Gui gặp Wang Chunxia, làm trong ngành bảo hiểm. Ban đầu Wang coi ông là khách hàng, rồi dần thành bạn đời mới. Gui mô tả Wang là người giản dị, chân thành, chăm sóc ông chu đáo từ việc pha trà, nhắc uống thuốc đến hỗ trợ đi lại sau ca đặt stent động mạch vành.

Dù vậy, ông thừa nhận tình cảm này mang tính "thực dụng", bởi giữa họ có khoảng cách về nền tảng kinh tế và trải nghiệm sống. Gui nói vẫn coi vợ cũ là "không thể thay thế", thường xuyên đến kiểm tra khoang đông lạnh nơi bà đang được bảo quản.

"Tôi có trách nhiệm với cô ấy (Wang), nhưng đây là vấn đề phức tạp. Cô ấy không thể thay thế vợ tôi. Tôi không thể quên quá khứ, nhưng vẫn phải tiếp tục sống", Gui chia sẻ.

Wang ăn tối cùng người phụ nữ mới (ở giữa). Ảnh: infzm.com

Ông cũng băn khoăn về những câu hỏi pháp lý lẫn đạo đức: nếu kết hôn với Wang, liệu sau này có bị xem là đa thê? Nếu Zhan được hồi sinh, tài sản và quan hệ gia đình sẽ được giải quyết thế nào?

Câu chuyện của Gui nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng ông "đa thê về cảm xúc", ôm một người nhưng chờ đợi đoàn tụ với người khác.

Số khác chỉ trích sự tận tâm ông dành cho vợ cũ chỉ là "ảo tưởng về vai diễn người chồng đau khổ", trong khi lại xa cách với người bạn đời hiện tại.

"Đã chọn yêu người mới thì phải chân thành. Sự tận tụy nửa vời này không cao quý mà chỉ là ích kỷ", một bình luận viết.

Nhật Minh (Theo infzm.com/SCMP)