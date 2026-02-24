Lấy mẫu quan trắc môi trường sau vụ nổ ở khu công nghiệp Tằng Loỏng

Lào CaiĐơn vị chuyên môn đang khảo sát, lấy mẫu quan trắc không khí, nước sau vụ nổ bồn tinh chế tại Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam, khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Sáng 24/2, bà Phan Thanh Hương, Chi cục trưởng Môi trường, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai), cho biết kết quả quan trắc sẽ có sau một tuần.

Lò sản xuất phốt pho của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng cũ, xảy ra sự cố nổ vỡ bồn tinh chế khiến một người chết vào trưa qua. Nước trong bồn cạn gây cháy phốt pho. Hóa chất tràn xuống dưới gầm bồn tinh chế. Một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng.

Doanh nghiệp có 135 cán bộ, công nhân, hiện đã cho dừng sản xuất để khắc phục sự cố và chờ kết quả quan trắc, Ban quản lý các khu kinh tế Lào Cai cho biết.

Theo các chuyên gia, phốt pho vàng dễ cháy, khi phát tán ra không khí có thể tạo khói và các hợp chất gây kích ứng đường hô hấp, ảnh hưởng sức khỏe người dân xung quanh. Nếu tràn xuống hệ thống thu gom nước mưa hoặc nước thải, hóa chất này có thể gây phú dưỡng, đe dọa thủy sinh và chất lượng nước sinh hoạt. Ngoài ra, tồn dư phốt pho và các sản phẩm cháy có thể lắng đọng xuống đất, làm thay đổi độ pH, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp và hệ sinh thái khu vực.

Vụ nổ tạo cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét. Ảnh: Xuân Hoa

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Anh Tuấn hôm qua yêu cầu công an điều tra nguyên nhân sự cố; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm giám sát doanh nghiệp khắc phục sự cố, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, không để hóa chất rò rỉ ra môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại khu vực xảy ra sự cố, không để ô nhiễm hóa chất; kiểm tra, khắc phục các sự cố về môi trường, đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân trong khu vực.

Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam (PP5) nằm trong khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng cũ, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hóa chất cơ bản. Trong đó phốt pho vàng là sản phẩm chính, dùng làm nguyên liệu sản xuất axit photphoric, phân bón, thuốc trừ sâu, dược phẩm... và phục vụ các ngành công nghiệp khác.

Gia Chính