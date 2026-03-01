Sợ bố mẹ vất vả nếu cưới người bạn trai ở rất xa

Anh thương tôi lắm, cũng quan tâm và trấn an tôi về việc khoảng cách xa giữa hai đứa.

Tôi 25 tuổi, sinh ra lớn lên trong một gia đình khá hạnh phúc, có bố mẹ yêu thương và luôn hỗ trợ. Gia đình tôi có hai chị em. Chị gái lấy chồng xa nhà hơn 200 km. Trước đây, tôi từng nghĩ khoảng cách không phải là vấn đề lớn nhưng từ ngày chị về nhà chồng, tôi mới bắt đầu thấy rõ thế nào là xa. Trong những tháng đầu làm dâu, chị về rất thường xuyên, tháng khoảng một hai lần, có đợt tuần nào cũng về. Tuy nhiên khi chị sinh con đầu lòng, tần suất về của chị đã ít hơn rất nhiều. Mỗi lần về đều vội. Như đợt Tết vừa rồi, chị chỉ ghé qua nhà lúc chiều mùng 2 Tết rồi đi luôn, cũng không ở lại quá lâu.

Nhìn thấy chị lấy chồng xa vất vả như vậy, tôi thấy chạnh lòng và thương cho bố mẹ. Tôi đang quen một anh được gần ba năm, trải qua đủ mọi thăng trầm cùng nhau. Anh thương tôi lắm, cũng quan tâm và trấn an tôi về việc khoảng cách xa giữa hai đứa. Nhưng tôi vẫn luôn lăn tăn chuyện nhà anh rất xa. Mỗi lần về quê, nhìn thấy bố mẹ lòng tôi lại nặng trĩu vì sợ một ngày cũng sẽ sống xa bố mẹ như vậy. Không biết tôi có nên tiếp tục không, bỏ lỡ thì thương anh quá, còn đến với anh lại thương bố mẹ vất vả.

Mai Chi