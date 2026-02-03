Hậu quả nặng nề khi bỏ dở đại học lấy chồng

Trước khi chọn gắn đời mình với ai đó, hãy chắc rằng ta đã đủ khả năng đứng vững một mình.

Tuổi trẻ thường nghĩ rằng yêu đúng người là đủ, nhưng cuộc đời không chỉ cần đúng người, mà còn cần đúng thời điểm và đủ năng lực để đi cùng nhau. Học tập, rèn luyện, tích lũy không phải để trì hoãn hạnh phúc, mà để sau này khi hạnh phúc gặp sóng gió, ta không bị cuốn trôi. Nhiều bi kịch không đến từ việc yêu sai, mà đến từ việc chọn quá sớm khi bản thân còn quá yếu. Cuộc đời không trách ta vì xuất phát điểm thấp nhưng sẽ rất khắc nghiệt nếu ta tự bỏ đi con đường giúp mình mạnh lên. Vì vậy, trước khi chọn gắn đời mình với ai đó, hãy chắc rằng ta đã đủ khả năng đứng vững một mình.

Chị gái hàng xóm tôi từng vì tình yêu tuổi trẻ mà bỏ dở đại học, lập gia đình rất sớm. Khi còn trẻ, người ta tin chỉ cần yêu là đủ. Nhưng cuộc sống sau hôn nhân không chỉ có cảm xúc, mà còn là tiền bạc, trách nhiệm, kỹ năng và bản lĩnh. Không có nền tảng học vấn, chị ấy dần yếu thế, áp lực chồng chất, hôn nhân đổ vỡ. Đau hơn là sau này con cái ảnh hưởng hậu quả gia đình, bỏ bê học tập, rơi vào yêu đương sớm, vòng lặp sai lầm tiếp tục lặp lại.

Chuyện này không để trách ai, chỉ để nhắc rằng: Tình yêu có thể chờ, hôn nhân có thể chờ nhưng việc xây dựng nền tảng cho bản thân không nên bỏ. Học không phải để hơn người khác mà để sau này có quyền lựa chọn và tự bảo vệ mình.

Văn Dũng