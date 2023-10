Hà NộiBệnh nhân nữ 30 tuổi, bị máy làm gạch cuốn đứt dập đứt bàn tay phải, vừa được bác sĩ lấy 2 ngón chân tạo hình thành 2 ngón tay.

Ngày 2/10, bác sĩ Hoàng Hồng, phụ trách khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết bệnh nhân nhập viện với phần chi đứt tổn thương dập nát, bị nhổ toàn bộ gân gấp và duỗi các ngón tay phải. Ngoài ra, phần chi thể đứt rời dính nhiều đất cát, bảo quản không đúng cách.

Các bác sĩ tiên lượng 3 trong 5 ngón tay có tiên lượng phục hồi được mổ giữ lại, đồng thời phẫu thuật lần hai lấy 2 ngón chân đưa lên tạo hình 2 ngón tay, nhằm tạo cung cầm nắm cho bệnh nhân.

Do toàn bộ gân gấp duỗi của các ngón tay khi bị tai nạn đã bị nhổ hết nên bác sĩ đã phải sử dụng nhóm các gân gấp duỗi ở cổ tay để tái tạo, nối với gân gấp duỗi của ngón tay được chuyển lên từ ngón chân. Đây là kỹ thuật khó, cần các phẫu thuật viên kinh nghiệm chuyên sâu, cũng chưa từng thực hiện hay được báo cáo trong y văn Việt Nam, bác sĩ Hồng cho hay.

"Việc chuyển ngón chân lên ngón tay trong trường hợp các gân gấp duỗi ngón tay không còn sẽ phức tạp hơn nhiều so với trường hợp mất các ngón tay nhưng vẫn còn đoạn các gân gấp duỗi", bà Hồng nói.

Bệnh nhân sử dụng ngón tay ghép vào những hoạt động tinh xảo vẽ tranh. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Hiện, sau hai tuần mổ, các ngón tay ghép từ ngón chân hồng ấm, sống hoàn toàn. Bệnh nhân có thể thực hiện các động tác như buộc tóc, cầm bàn chải, hay cầm nắm được một số đồ vật, tự cầm thìa, đũa để ăn uống. Thậm chí, người bệnh có thể sử dụng bàn tay với các ngón tay được ghép vào những hoạt động tinh xảo như xâu kim, vẽ tranh. Hôm 1/10, người phụ nữ được ra viện, tái khám theo định kỳ để hướng dẫn, theo dõi tập luyện phục hồi ngón tay mới.

Bác sĩ khuyến cáo để tránh xảy ra các tai nạn lao động đáng tiếc, mọi người nên tuân thủ những quy định về an toàn lao động, cũng sử dụng bảo hộ an toàn, hợp lý theo quy định. Nếu không may xảy ra tai nạn, phần chi thể đứt rời cần được rửa sạch dưới vòi nước, bọc kín bằng gạc sạch cho vào túi nilon cột kín, đặt trong thùng nước đá lạnh.

Đưa bệnh nhân tới cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu có thể cấp cứu, xử lý phẫu thuật, tránh trường hợp đến muộn hay mổ không tốt có thể gây tàn phế, khó khăn cho tạo hình phục hồi chức năng chi thể.

Lê Nga