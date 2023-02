Lấy 11 mẫu thực phẩm kiểm nghiệm tìm nguyên nhân 5 người nghi ngộ độc

Nghệ AnChi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm lấy 7 mẫu rượu, ba mẫu thức ăn được 5 người đàn ông ở huyện Quỳnh Lưu dùng trước khi có dấu hiệu ngộ độc phải nhập viện.

Trong 7 mẫu rượu có 5 mẫu ngâm rễ thân cây chưa rõ loại gì, lấy tại nhà ông Hoàng Danh Điền; 2 mẫu rượu trắng lấy tại nhà ông Nguyễn Bá Hiền - là con rể ông Điền. Trong ba mẫu thức ăn có một mẫu cam, một bánh kẹo và một mẫu bánh đa.

"Các mẫu được chuyển tới Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia, dự kiến 4-5 ngày mới có kết quả xét nghiệm", ông Phạm Ngọc Quy, Chi cục trưởng An toàn Vệ sinh Thực phẩm Nghệ An cho biết.

Đến sáng 14/2, 5 người nghi ngộ độc đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Trong đó, ba người sức khỏe tiến triển tốt, một người thở máy, trường hợp còn lại thở máy kết hợp lọc máu.

Trước đó, ông Điền ở xóm 7, xã Quỳnh Thạch, mời cơm rượu 5 người (39-54 tuổi) đã giúp ông làm nhà. Bữa ăn gồm có cá chỉ vàng khô, bánh đa khô, cam, bánh kẹo và rượu (gồm rượu ngâm thân cây của gia chủ và rượu trắng của ông Hiền mang tới. Một giờ sau ăn, 5 người tím tái, sùi bọt mép, co giật, được mọi người dùng đũa chắn ngang miệng phòng trường hợp họ cắn vào lưỡi, và chuyển tới bệnh viện huyện Quỳnh Lưu, sau đó chuyển lên tuyến tỉnh. Bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhân nghi ngộ độc.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ngộ độc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra.

Hải Bình