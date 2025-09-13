Lầu Năm Góc 'theo dõi' thái độ nhân viên về vụ ám sát Charlie Kirk

Lầu Năm Góc cảnh báo quân nhân và nhân viên dân sự rằng cơ quan đang "theo dõi" những bình luận ca ngợi hoặc mỉa mai của họ sau vụ Charlie Kirk bị ám sát.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell hôm 11/9 nói rằng sẽ "không khoan nhượng" với những quân nhân và nhân viên Bộ Chiến tranh, tên gọi thứ hai của Bộ Quốc phòng Mỹ, tỏ ra vui mừng hoặc mỉa mai việc nhà hoạt động Charlie Kirk bị ám sát.

"Chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ những bình luận như vậy và sẽ xử lý ngay lập tức. Hoàn toàn không thể chấp nhận được", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đăng trên mạng xã hội.

Cả phát ngôn viên Parnell và Bộ trưởng Hegseth đều không đề cập ví dụ cụ thể nào về những người đã có những phản ứng như vậy về cái chết của Kirk.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Lầu Năm Góc ngày 11/9. Ảnh: AFP

Kirk, 31 tuổi, bị bắn chết khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley, thành phố Orem, bang Utah trưa 10/9. Cục Điều tra Liên bang (FBI) Kash Patel cho biết nghi phạm Tyler Robinson bị bắt đêm 11/9 tại St George, Utah, 33 tiếng sau khi Kirk bị ám sát. Động cơ gây án của Robinson chưa được làm rõ, nhưng nghi phạm từng mô tả Kirk là người "đầy thù hận, gieo rắc thù hận".

Các chính trị gia từ cả đảng Dân chủ và Cộng hòa, trong đó có các cựu tổng thống, đã lên án vụ ám sát Kirk. Trong khi đó, một số người gây phẫn nộ khi bày tỏ thái độ vui mừng hoặc mỉa mai trên mạng xã hội.

Các lãnh đạo quân đội Mỹ cảnh báo cấp dưới rằng bất kỳ ai đưa ra bình luận không phù hợp về Kirk đều sẽ bị kỷ luật.

"Tôi biết có những bài đăng thể hiện sự khinh miệt đối với một người Mỹ đã bị ám sát. Tôi muốn nói rõ rằng các quân nhân hoặc nhân viên dân sự của Bộ Hải quân sẽ bị xử phạt nhanh chóng và dứt khoát nếu có hành vi làm mất uy tín của bộ", Bộ trưởng Hải quân John Phelan đăng trên X.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ cũng nói rằng họ đã biết một thành viên có hoạt động không phù hợp trên mạng xã hội liên quan vụ bạo lực chính trị gần đây, song không nêu trường hợp cụ thể.

"Hành động như vậy đi ngược lại các giá trị cốt lõi của chúng tôi. Với sự hỗ trợ của Bộ An ninh Nội địa, chúng tôi đang tích cực điều tra và sẽ có hành động thích hợp để buộc cá nhân đó phải chịu trách nhiệm", lực lượng này cho hay.

Một nhân viên Sở Mật vụ Mỹ đã bị đình chỉ công tác ngay lập tức, sau khi đăng bài trên mạng xã hội bày tỏ hân hoan về vụ Kirk bị ám sát và cáo buộc anh lan truyền "thù hận và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc".

"Sở Mật vụ sẽ không dung thứ cho hành vi vi phạm quy tắc ứng xử của chúng tôi. Nhân viên này sẽ bị điều tra", phát ngôn viên Sở Mật vụ hôm 12/9 cho hay.

Kirk là đồng minh của Tổng thống Donald Trump và quen biết nhiều quan chức Nhà Trắng gần một thập kỷ qua, từ khi ông Trump lần đầu tranh cử tổng thống năm 2016. Kirk đóng góp đáng kể vào thành công của ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Tổng thống Trump mô tả Kirk là "một huyền thoại" và tuyên bố sẽ truy tặng Huân chương Tự do cho anh, phần thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ.

