Lầu Năm Góc 'muốn có thêm 200 tỷ USD' cho xung đột với Iran

Lầu Năm Góc dường như đã đề nghị Nhà Trắng duyệt gói ngân sách bổ sung 200 tỷ USD để trình lên quốc hội nhằm phục vụ chiến dịch ở Iran.

Washington Post ngày 18/3 dẫn lời quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ muốn sử dụng một phần số tiền 200 tỷ USD này để "khẩn trương tăng cường sản xuất các vũ khí quan trọng, vốn đã cạn kiệt sau khi tấn công hàng nghìn mục tiêu ở Iran trong ba tuần qua".

Chưa rõ mức ngân sách chính xác mà Nhà Trắng sẽ đề nghị quốc hội Mỹ phê duyệt, nhưng một số quan chức chính phủ thừa nhận con số 200 tỷ USD là "không thực tế".

Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ chưa lên tiếng về thông tin.

Tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr. phóng tên lửa Tomahawk nhằm vào Iran hôm 28/2. Ảnh: US Navy

Chiến sự Trung Đông đã bước sang tuần thứ ba và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Theo nhiều quan chức Mỹ, chi phí cho chiến dịch tấn công Iran đã tăng nhanh chóng, vượt mức 11 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu tiên. Con số này chưa bao gồm nhiều chi phí liên quan đến quá trình chuẩn bị cho các cuộc tấn công. Chính quyền Trump tới nay chưa đưa ra đánh giá công khai về chi phí và ý định rõ ràng về thời gian dự kiến kéo dài xung đột.

Các quan chức quốc phòng Mỹ trước đó thông báo với quốc hội rằng số đạn dược trị giá khoảng 5,6 tỷ USD đã được sử dụng chỉ trong hai ngày đầu giao tranh.

Ngoài vũ khí sử dụng trong các cuộc không kích, quân đội Mỹ cũng tiêu tốn lượng lớn tên lửa đánh chặn và hứng chịu nhiều tổn thất khí tài do đòn trả đũa từ Iran, trong đó có hàng loạt "radar mắt thần" trị giá hàng trăm triệu đến hơn một tỷ USD bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại.

Bloomberg hôm 8/3 cho biết áp lực từ Iran làm dấy lên lo ngại kho dự trữ tên lửa THAAD, Patriot sẽ sớm giảm xuống mức nguy hiểm, bất chấp Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố Mỹ có kho đạn "gần như vô hạn" và có thể chiến đấu "mãi mãi".

Trước khi chiến sự Trung Đông nổ ra, Tổng thống Trump đã đề xuất mức ngân sách quốc phòng lên tới 1,5 nghìn tỷ USD, tăng hơn 50% so với năm trước.

Huyền Lê (Theo Washington Post, Guardian)