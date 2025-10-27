Lâu đài cổ tích đẹp nhất Đan Mạch

Phóng viên ảnh Hoàng Giang Huy, người vừa có chuyến tham quan đến đây, cho biết Frederiksborg không chỉ là lâu đài thời Phục hưng lớn nhất vùng Scandinavia mà giống như "cỗ máy thời gian" đưa du khách trở về 500 năm lịch sử thăng trầm của Đan Mạch.

"Ngay cả khi đã xem nhiều ảnh tư liệu, tôi vẫn choáng ngợp khi đứng trước công trình này", anh Huy chia sẻ.