LatourLaw đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư định cư Grenada

Nửa đầu năm 2020, văn phòng LatourLaw P.A. liên tục nhận thư chấp thuận nhập quốc tịch Grenada và thị thực E2 cho các nhà đầu tư Việt Nam.

Chương trình đầu tư nhập quốc tịch Grenada (CBI) triển khai từ năm 2013 dành cho người nước ngoài muốn sở hữu quyền công dân của nước này. Năm 2017, chương trình bổ sung hình thức mua bất động sản để nhập quốc tịch. Đến năm 2018, văn phòng luật Mỹ LatourLaw tiên phong kết hợp chương trình CBI Grenada và thị thực E2 để giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Trong hai năm qua, đội ngũ LatourLaw nhận sự tin tưởng và uỷ thác của khách hàng với nhiều hồ sơ thành công thực tế.

Ông Jose. E Latour, luật sư trưởng LatourLaw cho biết, trong quá trình đại diện các hồ sơ, công ty này nhận thấy Grenada đặc biệt chú trọng tính minh bạch hồ sơ, kiểm tra nguồn vốn hợp pháp, tư cách pháp lý của đương đơn và gia đình, trước khi đồng ý cấp quốc tịch. Vì vậy, đơn vị này luôn phối hợp chặt chẽ với văn phòng luật sư liên kết tại Grenada, chủ dự án CBI Kimpton Kawana Bay và đại diện chính phủ nước này để góp phần bảo vệ uy tín chương trình cũng như chất lượng của ứng viên tham gia. Đây cũng là nguyên tắc quan trọng nhất mà các luật sư LatourLaw ưu tiên hàng đầu, nhằm đảm bảo các hồ sơ đạt kết quả thành công cao nhất.

Gần đây, một số nước có ký kết Hiệp ước Thương mại và Hàng hải với Mỹ (Hiệp ước E2) cũng áp dụng chương trình CBI, bổ sung thêm lựa chọn để nhà đầu tư nước ngoài cân nhắc. Đại diện LatourLaw Việt Nam nhận định, Grenada vẫn là lựa chọn hàng đầu cho nhà đầu tư quốc tế mong muốn sở hữu quốc tịch nước hiệp ước.

Cuối năm 2019, tổ chức Best Citizenship (BC) đã công bố hệ thống đánh giá các chương trình CBI trên thế giới với 31 tiêu chí cụ thể. Theo kết quả chấm điểm, Grenada được chọn là quốc gia có chương trình đầu tư quốc tịch tốt nhất thế giới năm 2020 bởi mức đầu tư hợp lý, tính minh bạch chương trình cao, điều kiện sinh sống, bao gồm cả y tế và giáo dục tốt, và là hộ chiếu mạnh kèm đặc quyền xin cấp thị thực E2 vào Mỹ.

Ban điều hành LatourLaw trong chuyến khảo sát dự án CBI Kimpton Kawana Bay tại Grenada.

Chính phủ quốc đảo này luôn chú trọng đảm bảo khung hành lang pháp lý CBI chặt chẽ. Vì vậy, các dự án đầu tư nhập tịch phải được chính phủ giám sát và cấp phép. Đây là yếu tố quan trọng để bảo toàn tài sản đầu tư, khả năng thanh lý bất động sản nhập tịch sau thời hạn sở hữu tối thiểu 5 năm, dễ dàng thu hút người mua lại.

"Vai trò và uy tín của đơn vị phát triển dự án đối với lịch sử chương trình CBI cũng đặc biệt quan trọng. Do đó LatourLaw chỉ hợp tác với chủ sở hữu Kimpton Kawana Bay là True Blue Development, thành viên Tập đoàn Tau Capital - chuyên phát triển các dự án bất động sản và đa ngành nghề quốc tế với hơn 20 năm kinh nghiệm", đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Một sự kiện giới thiệu chương trình CBI Grenada của LatourLaw với sự tham dự của đại diện chủ đầu tư dự án Kimpton Kawana Bay.

Kimpton Kawana Bay là khu resort 5 sao toạ lạc tại bờ biển Grand Anse. Dự án do tập đoàn InterContinental Hotels, thuộc top ba tập đoàn quản lý nhà hàng khách sạn lớn nhất thế giới, chịu trách nhiệm vận hành và quản lý. Tiến độ xây dựng đến giai đoạn ba với tên gọi Kiawah, có vị trí trên cao với tầm nhìn bao quát toàn bộ Vịnh Grand Anse, dự kiến hoàn công vào cuối năm 2021.

Dự án bao gồm 4 giai đoạn xây dựng, trong đó giai đoạn một và hai đã hoàn công, hiện tiến hành bàn giao quyền sở hữu cho nhà đầu tư.

LatourLaw là văn phòng luật Mỹ tốt nhất năm 2020 do US News bình chọn. Tại Việt Nam, đây đang là đơn vị dẫn đầu về doanh số bán sản phẩm tại dự án Kimpton Kawana Bay. Để ghi nhận sự đóng góp của đơn vị, dự án đã dành những suất penthouse đẹp nhất tòa Kiawah cho khách hàng LatourLaw. Quyền lợi này sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu lợi nhuận cho thuê và dễ dàng chuyển nhượng trong tương lai, kèm các đặc quyền do văn phòng luật này hỗ trợ.

Trong quý II/2020, nhu cầu mua bất động sản nhập tịch Grenada của khách hàng châu Á tăng cao trở lại, giỏ hàng penthouse Kiawah chỉ còn ba suất. Đây sẽ là những cơ hội cuối cùng để khách hàng LatourLaw nắm bắt và sở hữu vĩnh viễn một trong các suất đầu tư đẹp nhất của dự án.

Bên cạnh đó, sự kết nối giữa quyền công dân Grenada với thị thực E2 cũng được xem là lợi ích nổi bật của chương trình nhập tịch Grenada, giúp thu hút nhà đầu tư vào Mỹ kinh doanh, hưởng các quyền lợi về cư trú và học tập miễn phí cho gia đình.

