Lật xe khách, hai người chết

Lào CaiXe khách đang lao từ đỉnh đèo xuống thì bất ngờ đâm vào taluy dương bên đường rồi lật nghiêng làm hai người chết, 5 người bị thương, trưa 13/10.

Khoảng 12h, xe khách chở 26 người chạy trên tỉnh lộ 172 hướng đi Hà Nội, khi tới xã Việt Hồng thì lao vào taluy dương bên đường. Người dân đã phá kính lái đưa hành khách ra ngoài.

Tại hiện trường, hai người tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương. Xe khách hư hỏng nặng, phần kính trước và sau bị vỡ, xăng, dầu chảy tràn ra mặt đường.

Xe khách bị lật trưa 13/10 làm 2 người chết, 5 người bị thương. Ảnh: Trường Lâm

Công an đang điều tra nguyên nhân tai nạn, bước đầu kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của tài xế cho kết quả âm tính. Một số nhân chứng cho hay xe khách có dấu mất phanh khi lao từ đỉnh đèo xuống.

Tỉnh lộ 172 là một trong những tuyến đường chính để vào các huyện, thị phía tây tỉnh Yên Bái cũ, nay là Lào Cai.

