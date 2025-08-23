Lật xe chở du khách châu Á trên cao tốc Mỹ, 5 người chết

Xe chở hơn 50 du khách châu Á bị lật trên cao tốc ở bang New York, khiến 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Chiếc xe gặp nạn ngày 22/8 trên đoạn cao tốc cách thành phố Buffalo 40 km về phía đông, khi đang chở du khách tham quan thác Niagara trở về thành phố New York.

"Chiếc xe mất kiểm soát chưa rõ lý do, va vào dải phân cách, sau đó lao xuống con mương ven đường", James O’Callaghan, sĩ quan cảnh sát New York, cho biết tại hiện trường. Tài xế, người sống sót sau tai nạn, cho biết đã mất lái khi xe đang di chuyển với tốc độ cao.

Cảnh sát New York cho hay trên xe lúc đó có 54 người, hầu hết hành khách là người Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines. Tai nạn khiến 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Nhiều hành khách bị mắc kẹt trong xe và được giải cứu, trong khi những người khác bị văng khỏi xe. Những người bị thương không gặp nguy hiểm đến tính mạng, một số hành khách đã xuất viện.

Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa tại hiện trường xe chở du khách bị lật ở bang New York, Mỹ ngày 22/8. Ảnh: AFP

Cảnh sát đóng cửa cao tốc theo cả hai hướng, dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã cử một nhóm đến điều tra vụ tai nạn. Tài xế đang hợp tác với các nhà điều tra.

Thác Niagara, thác nước hùng vĩ trải dài qua biên giới Mỹ - Canada, là điểm du lịch nổi tiếng.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)