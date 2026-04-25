Lào CaiChiếc xe du lịch chở theo 39 hành khách bị lật khi di chuyển trên tỉnh lộ 155, khiến hai người bị thương nặng.

Khoảng 0h ngày 25/4, chiếc xe du lịch biển số Sơn La chở theo 39 hành khách di chuyển trên tỉnh lộ 155.

Khi đi tới đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San thì bị lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến hai người trên xe bị thương nặng, trong đó một người gãy xương đòn bả vai, một người bị gẫy xương sườn.

Tại hiện trường, chiếc xe bị lật chắn ngang đường tỉnh lộ 155, khiến giao thông ùn tắc. Khi tai nạn xảy ra, nhiều người đã hỗ trợ đập phần kính lái để giúp hành khách trong xe thoát ra ngoài.

Lật xe chở 39 hành khách Hành khách thoát khỏi xe bị lật qua kính lái. Video: Xuân Hoa

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế 37 tuổi, quê Sơn La, không vi phạm về nồng độ cồn và ma túy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe không quen đường đi vào đoạn đường xuống dốc liên tục, cong cua đã đâm va vào thành cống phía bên phải đường theo chiều đi.

Tỉnh lộ 155 là tuyến đường quan trọng kết nối trung tâm tỉnh Lào Cai với Sa Pa, được đầu tư nâng cấp để giảm tải cho Quốc lộ 4D.

Việt An