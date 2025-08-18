Lật thuyền vì giông lốc, hai người tử vong

thuyền mảng chở 17 người nuôi ngao gặp giông lốc bất ngờ ngoài khơi xã Đầm Hà, Quảng Ninh, khiến hai người tử vong.

Khoảng 18h15 ngày 17/8, thuyền mảng do anh Nguyễn Văn Minh (45 tuổi, xã Đầm Hà) làm chủ, chở 17 người từ bến Ghềnh Võ, xã Quảng Hà ra khu vực Ba Hòn, thôn Bình Hải thì bị lật do giông lốc.

Lực lượng cứu hộ của xã Đầm Hà phối hợp Đồn Biên phòng Quảng Đức triển khai tìm kiếm xuyên đêm. 16 người được cứu vào bờ an toàn, hai người mất tích.

Đến 7h sáng 18/8, thi thể bà Nông Thị Huyền (41 tuổi) và ông Trần Văn Quân (43 tuổi), cùng trú xã Quảng Hà, được tìm thấy.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Cùng thời điểm, giông lốc cũng khiến 5 người nuôi trồng thủy sản gặp nạn tại khu vực Hòn Mỹ, xã Quảng Hà. Đến 19h15 cùng ngày, cả 5 người được đưa vào bờ an toàn.

Sáng nay áp thấp nhiệt đới đi vào vịnh Bắc Bộ, dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh - Lạng Sơn với sức gió tối đa 49 km/h, gây mưa cho Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 7h, áp thấp nhiệt đới đạt sức gió 61 km/h (cấp 6-7), giật cấp 9, vị trí cách đặc khu Bạch Long Vĩ 135 km về phía đông nam, di chuyển hướng tây với tốc độ 15 km/h.

Đến 7h ngày 19/8, áp thấp duy trì cấp 6, giật cấp 8, đi vào khu vực Quảng Ninh - Lạng Sơn, sau đó chuyển hướng sang tây bắc, vào biên giới Việt - Trung và suy yếu thành vùng áp thấp.

Lê Tân