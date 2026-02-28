Lật thuyền khi xem đua ghe, hai mẹ con tử vong

TP HuếThuyền chở 11 người đi xem đua ghe ở lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ, phường Thuận An bất ngờ bị chìm, hai mẹ con tử vong.

Sáng 28/2, hàng nghìn người tập trung về cửa biển Thuận An để xem đua ghe tại lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ ở gần cửa biển Thuận An.

Người dân dùng thuyền theo dõi giải đua ghe trên phá Tam Giang. Ảnh: Võ Thạnh

Trong quá trình di chuyển trên phá Tam Giang theo dõi giải đua, thuyền chở 11 người dân ở xã Hải Dương cũ bất ngờ bị lật. Người dân và lực lượng chức năng đưa được 9 người vào bờ an toàn. Một phụ nữ 25 tuổi và con trai 3 tuổi tử vong.

Chính quyền phường Thuận An đã hỗ trợ, thăm hỏi gia đình gặp nạn. Giải đua ghe tại lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ cũng bị đình chỉ.

Người dân theo dõi giải đua ghe tại lễ hội cầu ngư ở làng Thai Dương Hạ hôm 27/2. Ảnh: Võ Thạnh

Cứ ba năm một lần, lễ hội cầu ngư đầu năm được làng Thai Dương Hạ, phường Thuận An tổ chức ngày 11-12/1 âm lịch, cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi đánh bắt thuận lợi. Lễ hội thu hút đông đảo người dân vùng lân cận theo dõi, đặc biệt là giải đua ghe trên phá Tam Giang.

Sáng 28/2, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội đua thuyền truyền thống trên sông Đồng Nai qua phường Trấn Biên với 4 đội tham gia. Khoảng 9h, sau khi về đích, thuyền chở 12 vận động viên bất ngờ lật úp, các vận động viên (có mặc áo phao) rơi xuống sông. Lúc này, ba ca nô của lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, đưa các vận động viên lên bờ an toàn. Thuyền gặp nạn được lai dắt vào bờ.

Lực lượng cứu hộ kịp thời ứng cứu thuyền bị lật. Ảnh: Thái Hà

Năm ngoái cũng tại giải đua này, thuyền đua sau khi về đích cũng bị lật thuyền, các vận động viên đã kịp thời được hỗ trợ đưa lên bờ an toàn.

Võ Thạnh - Phước Tuấn