Lật tẩy chiêu tráo tài xế, la hét náo loạn để né đo nồng độ cồn

TP HCMBị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, Hoàng Văn Hiếu do không có bằng lái, vừa uống bia, nên đã để bạn từ ghế phụ sang lái thay, còn mình xuống la hét để đánh lạc hướng.

Ngày 19/12, hành vi của Hiếu, 34 tuổi, và Phạm Văn Thành (30 tuổi) được Công an TP HCM nêu trong kết luận điều tra vừa hoàn tất, đề nghị VKS truy tố về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Thời điểm Hoàng Văn Hiếu và Phạm Văn Thành gây sự với CSGT. Ảnh: Công an TP HCM

Theo kết luận điều tra, đêm 16/7, sau cuộc nhậu, Hiếu lái ôtô chở Thành trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận, quận 7 cũ) thì bị tổ công tác Đội CSGT Nam Sài Gòn ra hiệu lệnh dừng xe. Hiếu không chấp hành mà lái xe bỏ chạy, đến đường Nguyễn Thị Thập thì bị cảnh sát chặn lại.

Do không có giấy phép lái xe, Hiếu bảo Thành (có bằng lái) sang ngồi vào vị trí ghế lái thay, còn mình cởi trần bước xuống, lớn tiếng la lối CSGT để đánh lạc hướng. Tranh thủ lúc này, Thành lái ôtô chạy thêm một đoạn, khiến cảnh sát tưởng anh ta là người cầm lái suốt quãng đường vừa qua, sau đó mở cửa xe bước xuống.

Tại lề đường, Hiếu không chấp hành việc đo nồng độ cồn. Còn Thành lớn tiếng chửi bới tổ công tác, nhận mình là người điều khiển xe. Sự việc kéo dài, gây náo loạn khu vực, khiến người dân hiếu kỳ dừng lại xem, quay phim, chụp ảnh, làm ùn tắc giao thông.

Trước thái độ không hợp tác của Hiếu và Thành, tổ CSGT đã báo Công an phường Tân Thuận đến hỗ trợ. Sau hơn 30 phút thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng phải áp dụng biện pháp khống chế, đưa cả hai cùng phương tiện về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Thành đo nồng độ cồn cho kết quả 0,614 mg/L. Hiếu vẫn không chấp hành nên cảnh sát đưa đến Bệnh viện Đa khoa quận 7 để kiểm tra, xác định nồng độ cồn ở mức 138,04 mg/dL, vượt ngưỡng rất cao.

Ban đầu, cả hai liên tục cự cãi, cho rằng Thành mới là người lái xe để Hiếu "thoát vai". Tuy nhiên, qua trích xuất camera nhận dạng cùng các hình ảnh ghi hình có âm thanh, công an đã làm rõ toàn bộ hành vi gian dối.

Trước các chứng cứ này, hai người thừa nhận việc cố tình gây náo loạn nhằm tạo điều kiện cho màn tráo người. Qua xác minh, Thành từng có một tiền án về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, mới chấp hành xong vào ngày 4/6.

Nhật Vy