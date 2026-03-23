Lật tàu hút cát trên sông Hồng, một người chết

Phú ThọTàu bị lật úp khi đang hút cát trên sông Hồng đoạn qua xã Vĩnh Thành, lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể, còn một người mất tích, chiều 23/3.

Khoảng 14h, tàu hút cát bị lật ở đoạn sông qua thôn Cao Đại, xã Vĩnh Thành. Hiện chưa rõ tai nạn do va chạm, do thời tiết hay chở quá tải và không cân đối.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều một xe chỉ huy, một xe cứu nạn, 16 chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đường thủy đến tìm kiếm.

Thi thể nạn nhân thứ nhất được tìm thấy. Ảnh: Công an Phú Thọ

Đến 14h39, thi thể một nạn nhân được tìm thấy, các lực lượng tiếp tục tìm người còn lại. Đoạn sông Hồng qua thôn Cao Đại nước chảy xiết, tàu hút cát kích thước lớn, tải trọng nặng nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Gia Chính