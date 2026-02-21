Lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

Tàu chở 23 người bị lật tại hồ Thác Bà sau va chạm với phà chở đá, khiến 6 người mất tích, 17 người được cứu, tối mùng 5 Tết.

Theo thông báo của Cục CSGT, vào khoảng 19h15p, ngày 21/2 (mùng 5 Tết) tại Hồ Thác Bà thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy. Phà chở đá hộc trên đường về cảng Hương Lý do ông Nguyễn Văn Thâm sinh năm 1984 điều khiển, đâm va với tàu chở khách đang đi hướng từ Mông Sơn về Phúc Ninh.

Trên tàu có 23 người gồm 22 khách và một lái. Hiện tại 17 người được tìm thấy và trong tình trạng ổn định, 6 người mất tích. Phương tiện chở khách đã bị đắm.

6 người mất tích tuổi từ 11 đến 60.

Hiện ngoài tàu của lực lượng chức năng, nhiều tàu của người dân địa phương, các đội cứu hộ đang được huy động để phục vụ công tác tìm kiếm.

Hiện trường vụ tai nạn ở Hồ Thác Bà. Ảnh: Lào Cai Online.

Tiếp tục cập nhật.