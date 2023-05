'Lật mặt 6' lấn át bom tấn Marvel ở Việt Nam

"Lật mặt 6" của Lý Hải vượt mốc 200 tỷ đồng sau 10 ngày, lấn át bom tấn "Guardians of the Galaxy 3" ở phòng vé trong nước.

Phần phim Tấm vé định mệnh thu về 40,9 tỷ đồng cuối tuần qua (5-7/5), theo Box Office Việt Nam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, đứng đầu top phim ăn khách hàng tuần trong nước. Doanh thu phim Lý Hải gần gấp ba lần Guardians of the Galaxy 3 (14,9 tỷ đồng), khiến bom tấn Marvel bị xếp thứ hai dù mới ra mắt.



Ông Nguyễn Khánh Dương - người sáng lập Box Office - cho biết do sức nóng của Lật mặt 6 chưa giảm tại TP HCM và miền Tây, Guardians of Galaxy 3 bị xếp ít suất chiếu hơn ở thị trường này so với phía Bắc.

Lý Hải và gia đình trong buổi công chiếu phim "Lật mặt 6" cuối tháng 4 tại TP HCM. Ảnh: Lê Tuấn

Lật mặt 6 hiện đạt hơn 200 tỷ đồng, là phim Việt ăn khách thứ ba mọi thời, sau Nhà bà Nữ (458 tỷ đồng) và Bố già (420 tỷ đồng) của Trấn Thành. Phim trải qua nhiều cột mốc chinh phục phòng vé. Đại diện CGV - hãng phát hành phim - ước tính hơn 1,2 triệu lượt người đi xem phim trong bốn ngày đầu ra rạp. Doanh thu Lật mặt 6 chiếm hai phần ba tổng doanh thu phim rạp trong kỳ nghỉ lễ (28/4 - 3/5).

Con Nhót mót chồng - Thái Hòa, Thu Trang đóng chính - xếp thứ ba với 6,2 tỷ đồng, tổng doanh thu là 62 tỷ đồng. Các phim ngoại Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng, Trạm tàu ma, Tình người duyên ma ngoại truyện lần lượt thu về 830 triệu, 553 triệu và 524 triệu đồng.

Tấm vé định mệnh có nội dung tách biệt các phần trước đó. Phim nói về nhóm bạn gồm sáu chàng trai chơi với nhau từ nhỏ ở một làng chiếu. Để kỷ niệm tình bạn, Phương - nhân vật chính - mua vé số theo ngày sinh của sáu người, giao cho An giữ, với lời hứa trúng sẽ chia đều. Sau khi An bất ngờ qua đời vì tai nạn, nhóm đào mộ người bạn lên lấy tấm vé. Lòng tham trỗi dậy, các thành viên truy đuổi nhau để độc chiếm vé số, gia đình họ cũng bị cuốn theo cuộc tranh giành.

Trailer chính của 'Lật mặt 6' Trailer "Lật mặt 6". Video: LH Production

Phim ghi điểm nhờ bối cảnh đa dạng, khâu tiền kỳ được đầu tư. Đầu tác phẩm, một làng nghề truyền thống được dựng lên, tái hiện không khí đời thường với cảnh lò nhuộm, bãi sân phơi chiếu. Cảnh xưởng chiếu bốc cháy - biến cố then chốt với nhân vật chính - được khắc họa kịch tính. Diễn viên dừng ở mức tròn vai nhờ khâu casting hợp lý, như Quốc Cường (nhân vật chính), Trung Dũng, Huy Khánh. Nửa sau phim, kịch bản dần đuối sức, các tình tiết được diễn giải thiếu hợp lý.

Guardians of the Galaxy 3 là phần cuối trong loạt phim về nhóm vệ binh dải ngân hà, xoáy sâu vào câu chuyện quá khứ đau thương của nhân vật Rocket. Phim là dự án cuối cùng của đạo diễn James Gunn trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, trước khi ông về đầu quân cho hãng đối thủ DC. Phản diện của phim là ác nhân High Evolutionary (Chukwudi Iwuji đóng) với khả năng thao túng mã gen và sự tiến hóa. Một nhân vật khác của truyện tranh Marvel cũng lần đầu lên màn bạc là Adam Warlock do Will Poulter đóng.

Trailer "Guardians of the Galaxy 3" Trailer "Guardians of the Galaxy 3". Video: Marvel Studios

Mai Nhật