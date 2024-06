Lasuco Group giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tại Trung Quốc

Thượng HảiCông ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco Group) giới thiệu nước mía tươi đóng lon, gạo, sữa gạo lứt, đường mía... tại triển lãm quốc tế "Sial Shanghai 2024".

Triển lãm quốc tế "Sial Shanghai 2024" diễn ra từ ngày 28 đến 30/5 với hơn 6.500 đơn vị đến từ hơn 70 quốc gia tham dự. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ và kết nối với đối tác toàn cầu, giới thiệu sản phẩm thực phẩm và đồ uống, các sản phẩm từ nông nghiệp chất lượng cao.

Đoàn Lasuco Group tại triển lãm "Sial Shanghai 2024". Ảnh: Lasuco Group

Tham dự sự kiện, Lasuco Group mang đến các sản phẩm như: nước mía tươi đóng lon (mía tươi hồng sâm, vị tắc, dứa, đào, cam sả...), gạo, sữa gạo lứt. đường mía... Theo đại diện Công ty, các sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên này nhận được sự quan tâm từ các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng quốc tế. Trước đó, các sản phẩm cũng vừa được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU và Nhật Bản.a

"Chúng tôi hài lòng về kết quả của triển lãm và nhận thấy nhiều cơ hội đưa hàng Việt Nam ra thế giới, đúng định hướng phát triển của Lasuco Group là tự nhiên, xanh, giá trị gia tăng cao, bền vững và thân thiện với môi trường", bà Đỗ Thị Quy, Giám đốc Thương mại Xuất nhập khẩu Lasuco Group, chia sẻ.

Gian hàng của Lasuco Group thu hút sự quan tâm của khách hàng. Ảnh: Lasuco Group

Đại diện đơn vị cho biết với sự đầu tư mạnh mẽ và bền bỉ, sau gần 45 năm thành lập và phát triển, Lasuco Group trở thành một trong những đơn vị tiên tiến phát triển nông nghiệp chuyên sâu. Doanh nghiệp được người tiêu dùng trong nước bình chọn là "Hàng Việt Nam chất lượng cao", liên tục đạt doanh hiệu "Doanh nghiệp top 200 châu Á - Thái Bình Dương - Best Under Billion" do tạp chí Forbes bình chọn. Đây là động lực để Lasuco tự tin, kiên định xây dựng và phát triển hệ thống thị trường trong và ngoài nước, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần gia tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu nông sản cho đất nước.

"Chúng tôi và các bạn hàng trong ngành đã chuẩn bị cho hành trình tiếp theo đưa nông sản chế biến sâu của Việt Nam ra thế giới: cùng nhau hợp sức, giao lưu học hỏi tương hỗ, không ngừng cải tiến, vì một thương hiệu Việt Nam hùng mạnh", ông Trần Xuân Trung, Phó giám đốc phụ trách Thương mại Xuất nhập khẩu của Lasuco Group cho biết.

Sản phẩm Lasuco được phân phối và bán tại Mỹ. Ảnh: Lasuco Group

Ngoài xuất khẩu, các sản phẩm của Lasuco Group hiện có mặt hầu hết chuỗi siêu thị hiện đại trên toàn quốc như Big C, Vinmart, Megamart, Co-op mart...

(Nguồn: Lasuco Group)