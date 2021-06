Laptop Xiaomi màn hình OLED 3,5K

Củ sạc 100W đi kèm có kích thước tương đương MacBook Pro 16 inch, nhưng thiết kế vuông vức hơn. Máy cũng sử dụng cáp C to C để kết nối. Ngoài ra, laptop của Xiaomi còn tặng kèm một đầu chuyển từ cổng USB-C sang cổng USB-A và HDMI.