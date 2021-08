Laptop tầm giá 20 triệu đồng đắt hàng

Một số hệ thống bán lẻ ghi nhận doanh số laptop ở phân khúc tầm trung tăng mạnh do nhu cầu mua thiết bị chơi game, học và làm việc từ xa.

Trong tháng 8, hệ thống FPT Shop ghi nhận mức tăng trưởng 30% so với tháng 7 và 100% so với cùng kỳ năm ngoái ở mảng laptop. Riêng phân khúc 20 triệu đồng có mức tăng đột biến, khoảng 70% so với tháng trước và 200% so với năm 2020.

Nhu cầu học online và làm việc từ xa khiến doanh số laptop tăng mạnh. Ảnh: Bảo Lâm

Đối với các mẫu tầm giá 20 triệu đồng, đại diện FPT Shop cho biết người mua thường chọn thiết bị có cấu hình mạnh, camera độ phân giải cao, mỏng nhẹ, dễ di chuyển. Bên cạnh đó, laptop chuyên game cũng được ưa chuộng. Ngược lại, doanh số phân khúc máy tính xách tay dưới 15 triệu đồng lại giảm 50% so với tháng trước, dù vẫn tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, CellphoneS và một số hệ thống lớn khác cũng ghi nhận mức tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái trong mảng laptop. Trong đó, phân khúc đang bán chạy nhất là các dòng từ 15 triệu đến trên 20 triệu đồng. Một số mẫu được người dùng quan tâm như HP Pavilion 15 (18,5 triệu đồng), Acer Aspire 7 A715 (20,5 triệu đồng), Lenovo Ideapad 5 (20,6 triệu đồng) hay dòng MacBook Air giá từ 25 triệu đồng.

Lê Minh, tư vấn viên một hệ thống siêu thị điện máy tại TP HCM, cho biết nhu cầu tìm hiểu và mua laptop tầm giá 20 triệu đồng để làm việc và học online tăng mạnh so với giai đoạn nửa đầu năm và cùng kỳ 2020.

"Những người cần tư vấn đa phần là phụ huynh mua máy cho con, hoặc người muốn sắm thiết bị để làm việc lâu dài", anh Minh nói. "Họ cho biết sẵn sàng bỏ nhiều tiền hơn cho các mẫu máy tính tốt vì xác định việc học và làm việc từ xa là lâu dài. Do đó, họ quan tâm nhiều tới độ bền, thời gian bảo hành, cấu hình máy, thời lượng pin và chất lượng camera".

Theo anh Minh, nếu không có điều kiện tài chính, người dùng vẫn có thể chọn một số mẫu laptop tầm giá 7- 10 triệu đồng với RAM 4 GB, bộ nhớ SSD từ 256 GB, chip xử lý không quá cũ để phục vụ nhu cầu học online. Bên cạnh đó, người dùng có thể lưu ý các chi tiết khác như độ phân giải màn hình, độ phân giải camera, số lượng cổng kết nối và cổng mạng Ethernet trong trường hợp Wi-Fi chập chờn, kết nối không ổn định.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS, đánh giá phân khúc máy tính xách tay tầm trung được chọn nhiều hơn cho thấy xu hướng học tập và làm việc từ xa đã trở thành cấp thiết và là chiến lược dài hơi của không ít người. "Sắp tới, khi học sinh, sinh viên phải học online trong khi hoạt động làm việc từ xa vẫn diễn ra thì nhu cầu mua laptop và máy tính bảng vẫn tăng", ông Huy nói. "Lúc này các hãng, các chuỗi bán lẻ sẽ bỏ bớt việc cạnh tranh về giá cả và khuyến mãi, mà tập trung vào việc cung ứng đủ hàng hóa và có thể giao tới khách hàng một cách an toàn trong mùa dịch".

Đồng quan điểm, ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc ngành hàng laptop của FPT Shop, đánh giá xu hướng chọn mua laptop tầm trung sẽ tiếp tục diễn ra khi đại dịch khiến đa số các trường học chuyển qua học trực tuyến và các công ty chuyển sang làm việc từ xa, khiến mọi người cần một thiết bị đủ mạnh để đáp ứng đa dạng nhu cầu hơn. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng người mua nên xét đến các tiêu chí về nhu cầu sử dụng, số lượng máy cần mua, điều kiện kinh tế và phương án sử dụng lâu dài để đưa những quyết định mang tính hợp lý nhất, thay vì chạy đua với các sản phẩm cấu hình và giá bán cao.

Bảo Lâm