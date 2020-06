Laptop siêu nhẹ đạt độ bền chuẩn quân đội

So với phiên bản tiền nhiệm năm ngoái, Gram 2020 bản 14 inch đã được lên đời chip Intel Core i thế hệ thứ 10. Ở phiên bản có giá 29 triệu đồng, máy được trang bị Core i5-1035G7 với xung nhịp Turbo 3,7 GHz, đi kèm RAM DDR4 8 GB và bộ nhớ SSD M2 256 GB. Nâng cấp đáng chú ý so với mẫu Gram 14 năm ngoái sử dụng Core i thế hệ thứ 8 nằm ở đồ hoạ Intel Iris Plus, có hiệu suất cao hơn hai lần so với. Ngoài ra, kết nối mạng đã được nâng cấp lên Wi-Fi 6.